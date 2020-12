Po více než měsíční odmlce jsme opět nastoupili do škol. Ovšem ne všichni. Pouze 1. a 2. třída. A odpoledne, opět zájmová činnost školní družiny. V říjnu jsme se rozloučili právě v okamžiku, kdy měla probíhat družinová drakiáda. Ovšem změna je život, nebylo nic, ale dnes jsme si to opravdu užili.

Krásný den ve školní družině. | Foto: Květa Hrbáčková

Od rána krásné sluneční podzimní počasí. I vítr foukal. To je ale super. Děti třetího oddělení se svou paní vychovatelkou nelenily a hned po obědě a malém odpočinku odchází ven. Bereme spolu s sebou draky a jdeme na věc. Družinová drakiáda se uskuteční. Uvidíme, jak se nám podaří draky dát dohromady, chvíli se s nimi proběhnout či projít, tak, abychom je udrželi co nejvíce v oblacích. Po krátké zkoušce jdeme na věc. Naším úkolem bude, co nejdéle udržet draka ve vzduchu. Zdálo se to až nemožné, ale opak byl pravdou. Kdo umí, ten umí…