Krok do dalších devíti let života dětí! Závodí přivítalo nové prvňáky

Ano, je to tak. Od jakživa se tradovalo rčení: „Škola – základ života“. To bylo, je a bude neustále. A tak dnes 1. září 2021 to nebylo jinak na Základní škole Beroun – Závodí, Komenského 249. Ještě poslední minuty na doladění slavnostního uvítání ve škole, především našich prvňáčků. Tak, a jdeme na věc!

První školní den v Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková