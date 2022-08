Prázdniny se již dostaly do druhé poloviny a za nedlouho nás opět čeká škola. Je proto třeba načerpat nové síly, novou čerstvou energii, abychom v plné pohodě nový školní rok mohli zahájit. Proto se vydejte do přírody a objevujete její krásu, ale i krásu lesa. Takový dobrý typ, jak strávit čas s dětmi v přírodě, je Rekreačně naučný areál Křivoklát. Tento areál již několikrát navštívily i děti naší školní družiny Beroun – Závodí. My jej známe pod názvem „Lesní hřiště“.