/FOTOGALERIE/ Utíká to jako voda…Je to však pravda pravdoucí. Nejde o skutečnou vodu, neboť první čtvrtina prázdnin byla téměř bez deště. Ale čas se nedá zastavit a děti z 1. běhu Letního tábora v Nebřezinech, který každoročně pořádá Pionýrská skupina Beroun – Závodí, jsou již doma. A není to tak dlouho, co na tábor odjela. O víkendu je však střídal 2. běh stejného tábora.

Děti z 1. běhu Letního tábora v Nebřezinech, který pořádá každoročně Pionýrská skupina Beroun – Závodí, jsou již doma. | Foto: Květa Hrbáčková

Po příjezdu do cíle následovalo ubytování, seznámení se s okolím a jdeme na věc. Od samého počátku jsme se opravdu na táboře nenudili. To ani nešlo, na to nebyl čas. Po celou dobu nás motivovala celotáborová etapová hra s názvem Survive Nebřeziny.

Jednotlivé skupiny – modří Halea, zelení Peace, žlutí Golders, červení The – Red bojují proti sobě. Ovšem nejde pouze o boj jednotlivých skupin, ale je vyhlášena soutěž o nejlepšího táborníka, soutěž jednotlivců. Proto se všichni maximálně snažili o to, aby právě oni byli ti nejlepší.Během tábora jsme stavěli chýše, ve kterých jsme i přenocovali.

Plníme různé výzvy a získáváme body do mapy, hádáme různé osobnosti, které se nám v táboře představují. Body můžeme získat i za dobrovolné noční hlídky, za služby během tábora atd. Plníme i další výzvy – zkoušky mlčení, znalosti z topografie, uzlování, znalosti přírody, a ještě další a další.

Za jejich splnění získáváme na krk tzv. zuby, které se nám v závěru spočítají a přidají k dalším podmínkám hodnocení. Mezi oblíbené patřila i stavba kuličkové dráhy a její projíždění. Uskutečnili jsme výlet do ZOO spojený s návštěvou minigolfu v Plasích. Ke konci běhu jsme vyháněli zlého ducha z tábora a hledali výhody k pokladu.

Večer ve středu jsme měli vyhlášení celotáborové hry a nejlepšího táborníka 2023. CTH vyhráli modří Halea pod vedením vedoucí Míši Kučerové. Jednoznačným vítězem byl Walda Matouš a získal tak titul Táborník 2023. Jeho odměnou byl spací pytel od sponzra, kterým je firma HUSKY CZ.

Předposlední den se vydáváme za pokladem, který po více než hodině získává skupina červených The – Reds, která pracovala pod vedením Lubiny Forejtové. Obě vedoucí družin jistě věděly jak na to, neboť obě patřily jako děti k našim táborníkům. O to více nás těší, že lidi, jež si prošli naší činností v ní po dětských letech pokračují jako dospěláci, jako vedoucí. A o tom to je. Je přeci nutné si vychovat další své nástupce.

Ve čtvrtek večer společně vzpomínáme na naše letošní zážitky. Při této příležitosti ještě proběhla přednáška o bezpečnosti v silničním provozu. Vždyť v době prázdnin je stále více a více problémů na silničních, ať jsou to autonehody, ale i jiné problémy cyklistů a v dnešní době i lidí, kteří jezdí na koloběžkách. Mnohdy stačí málo a špatnou událost můžeme zapříčinit i my, chodci a děti. A my se přeci v září chceme vrátit všichni zpět do školy a v dalším roce se opět setkat, na táboře.V pátek následuje úklid tábora, balení a odjezd domů.

To, co bylo krásné nám zůstane v našich srdcích. To, co se třeba náhodou nepovedlo dle našich představ, na to se brzy zapomene. Ale na správnou partu super táborníků včetně vedoucích nelze opravdu zapomenout. Tak zase za rok!Nakonec děkujeme všem vedoucím, instruktorům a dalšímu personálu, který realizoval tábor pod vedením zkušené hlavní vedoucí Kateřiny Paličkové.