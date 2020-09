Happening pokračuje dál! Letošní limit je 10 milionů, není ale jasné, kdy tato hranice padne, záleží na počtu zapojených lidí a na rychlosti, jakou budou kilometry překonávat. Prozatím se do akce zaregistrovalo více než 19 000 lidí, kteří v rámci celé České republiky i za jejími hranicemi sbírají kilometry pomoci, každý kilometr promění partneři v konkrétní 10 korunovou pomoc. Dobrou zprávou je, že zapojit se v letošním roce může kdokoliv na jakémkoliv místě.

"Jsme nadšení z toho, kolik lidí se do nové, virtuální, formy happeningu zapojilo. Vůbec jsme neměli představu, jaký bude mít letošní nová podoba akce ohlas. Zdá se však, že i tento princip pomoci si veřejnost oblíbila, neboť díky ní má možnost pomáhat skutečně ve všech koutech nejenom České republiky, ale i za jejími hranicemi. Neumíme odhadnout, do kdy dosáhneme cílové částky 10 milionů korun, ale vnímáme, jak rychle se kilometry kupí a brzy dosáhneme na druhý milion. Chtěla bych všem lidem, kteří se zapojili do pomoci opuštěným dětem poděkovat a povzbudit je do dalších kilometrů," říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Jak se zapojit

Stačí si zdarma stáhnout běžeckou aplikaci Strava, zaregistrovat se na www.teribear.cz a spárovat aplikaci s „teribear leaderboardem“. Postup jak na to, je krok po kroku uveden na www.teribear.cz. I v tomto roce bude zachován princip podpory ze strany veřejnosti prostřednictvím registračního poplatku. Ten půjde, jako v uplynulých ročnících, formou veřejné sbírky na pomoc dětem a umožní získat více podpory pro aktivity nadace. Výše příspěvku veřejnosti se oproti předešlým rokům nemění, zůstává jednorázově 200 Kč. Účastníci letošního virtuálního happeningu se můžou registrovat v kategoriích muž, žena a dítě do 15 let. Je možné zúčastnit se také pod hlavičkou týmu nebo rodiny. Okruhů pomoci je celkem 11, jedná se o 10 konkrétních oblastí, 11. okruh pomoci je bez preferencí. Nadace pamatovala i na školy, které se pravidelně v hojném počtu zapojovaly. Letos se mohou ve zjednodušeném módu opět přidat a jednorázově každá třída svým pohybem přispět 500 Kč.

O akci

Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem powered by Škoda Auto je virtuální obdobou tradiční sportovně – charitativní akce Teribear hýbe Prahou. Je určena všem, kdo chtějí pohybem pomoci znevýhodněným dětem. Nový formát vznikl v reakci na letošní mimořádnou situaci poznamenanou pandemií covid-19. Aby se happening mohl realizovat i v tomto roce, rozhodla se Nadace Terezy Maxové dětem dát jeho myšlence novou podobu a uchovat tak možnost pomáhat společně pohybem.

V roce 2020 Teribear opustí jedno konkrétní místo a stane se virtuální a skutečně bezlimitní akcí. Díky nové technologické podobě happeningu Hýbejte se s Teribearem si můžeme užít pohyb a pomáhat odkudkoliv – stačí si stáhnout partnerskou běžeckou aplikaci Strava, zaplatit registrační poplatek a registrovat se do naší databáze. Všechny vámi zdolané kilometry se přenesou do výsledkové listiny podobně, jak to znáte z předchozích ročníků. Za každý zaznamenaný kilometr věnují partneři akce 10 Kč na vámi zvolený příběh pomoci. Hledáte jiný způsob, jak se zapojit? Podpořte sbírku a staňte se dárcem a členem rodiny přátel medvídka Teribeara. Jeden za všechny, všichni za Teribeara!

Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem powered by Škoda Auto

Ukončení: Po dosažení limitní částky 10 mil Kč. Tj. není dopředu znám.

Kde: Kdekoliv

Jak: Pomocí registrace spárované s aplikací Strava se vám budou načítat zdolané kilometry pomoci. Kilometry se zaznamenají na vaše elektronické konto, takže máte přehled, jak jste pomohli. Registrační poplatek za 200 Kč zaplaťte při registraci na www.teribear.cz. Záleží na vás, jestli poběžíte, půjdete na procházku nebo na nákup, styl nerozhoduje, důležitá je touha pomáhat ? Více informací naleznete na www.teribear.cz.

Linda Vojancová