Metalové mládí vpřed! Seznamte se s berounskou kapelou Destroy!

Jsou tři a je jim 43 let. Dohromady! Za sebou mají první studiové i koncertní zkušenosti a kdo z fanoušků metalové hudby o nich ještě neslyšel, měl by zpozornět. Berounská metalová kapela Destroy stojí za to! Poslechněte si je například v první srpnovou sobotu v areálu zámku v Králově Dvoře na akci Rockovej Královák.

Mladá berounská kapela Destroy! | Foto: archiv kapely