V červenci se zapojil do online Music Universe a Classical International Competition Medici v Londýně. Filip Strejc s Martinem Jirákem, dnes již populární Duo MAFI, které vystoupilo v samostatném programu 14. srpna 2021 v rámci unikátního Festivalu Maraton hudby Brno, se v neděli 29. srpna 2021 zúčastnilo finále víceoborové talentové soutěže Talent - Star & Zdeněk Troška v Horní Suché u Ostravy. Oba hořovičtí pěvci postoupili se svými sólovými kreacemi do jedenáctičlenného superfinále, kde Martin Jirák zvítězil v kategorii pěvců a vedle věcných cen získal také příjemnou finanční odměnu. V taneční kategorii obsadila 1. místo Eliška Dobrovodská z Taneční školy Latifah Ostava, absolutní vítězství a hlavní cenu získal zázračný hadí muž Ludvík Janíček Berousek. Třináctičlenné porotě předsedal patron soutěže, známý český režisér, Zdeněk Troška. Soutěži věnovala pozornost Televize Polar i Rádio Čas . Více naleznete na profilu Filipa Strejce .

Akademie MenART vznikla v úzké spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož cílem je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti. Kromě samotné studijní části umožní Akademie MenART Filipovi získat nové zkušenosti při představení výsledků společné práce ve spolupráci s renomovanými kulturními institucemi – festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, s ČT art, a dalšími. Mentorkou uměleckého tandemu Ernestová - Strejc je sopranistka Kateřina Kněžíková. Vedle tohoto, pro Základní uměleckou školu Josefa Slavíka Hořovice jistě ojedinělého úspěchu, získal Filip letos také několik ocenění v mezinárodních online pěveckých soutěžích. Je laureátem Pearls of Europe, Starway New York, Pražského pěvce, mezinárodních pěveckých soutěží v Kazachstánu a Kyrgyzstánu i World Open Online Music Competition.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.