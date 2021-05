Byl pozdní večer první máj… A přesně to je den, který máme neodmyslitelně spojený s romantikou. Polibek pod rozkvetlým stromem by ženám měl zajistit celoroční krásu, zdraví a lásku a páru plodnost.

Jak u vás doma slavíte První máj vy? | Foto: Ilustrační foto/ Unsplash

V České republice je nejenom První máj, ale celý květen chápán jako měsíc lásky. Hlídání máje, vylévání cestiček vápnem nebo malování srdcí na dveře milenců se sice už moc nedodržuje. Za to polibku pod rozkvetlým stromem se držíme zuby nehty. Může to být třešen, višeň, jabloň nebo bříza. Tato tradice je poměrně nová, její kořeny sahají do počátku 20. století.