Je sobota 14. ledna a děti 8. ročníků naší školy se v 8 hodin začínají scházet s výstrojí a výzbrojí na LVZ se svými rodiči. V ten den to vůbec nevypadá na to, že bychom se nacházeli v zimním období, a že by vůbec měl být někde sníh. Až do úterý nebylo po sněhu ani památky. Před devátou hodinou odjíždíme směr Jizerské hory, chata Lučanka. Cestou malá přestávka u Mladé Boleslavi a pokračujeme dál. Přijíždíme do cíle, sníh nikde. Ach, jo? Co asi budeme dělat.

Vykládáme z autobusu výstroj a výzbroj, odnášíme na chatu a jdeme na oběd. Po obědě ještě malá chvíle, než se budeme moci ubytovat na pokojích. Zůstáváme v jídelně a oficiálně zahajujeme LVZ. Seznamujeme se ještě jednou s bezpečností při pohybu na horách, s chatovým řádem a s programem, který nás během týdne čeká. Po ukončení úvodní části programu jdeme na průzkum nejbližšího okolí. Sníh opravdu nikde, takže bude zatím náhradní program – pěší turistika na horách, hry a soutěže jednotlivců, ale i skupin. Třeba se dočkáme i sněhu. Po návratu z průzkumu nastává ubytování, vybalení svých věcí a když je vše hotovo, je již čas na večeři. Po večeři krátká chvíle osobního volna a scházíme se opět v jídelně. Zde bude probíhat večerní seznamovací program s hrami. Přestože jsme z jedné školy, někteří se moc neznají. Po ukončení večerního programu se seznamuje s programem na příští den, hodnotíme dnešní a znovu si připomínáme, co se může a co ne. Takto jde den za dnem a jdeme spinkat. Všichni si moc přejeme, aby nám nasněžilo.

Ani v neděli nesněžilo, takže náhradní program. Dopoledne pěší turistika po blízkém okolí a po obědě odjíždíme autobusem ve 12,45 hodin do Liberce do IQlandia. Toto zábavné centrum nám přiblíží vědu hravou formou. V 17 hodin odjíždíme zpět a jdeme na večeři. Po večeři chvíle volna a opět večerní program her. Po ukončení programu opět plánujeme další den a moc si všichni přejeme sníh. Ani v pondělí ještě sníh není. Ach jo? Po snídani odcházíme na pěší vycházku k rozhledně Bramberk. Sledujeme okolí, ale po sněhu ani památka. Odcházíme zpět, připravíme se na oběd. Po obědě polední klid a na odpoledne je připraven štafetový závod dvojic s přenosem informací. Úkolem je napsat daný text. Po ukončení a vyhodnocení hry přistupujeme k další hře, která je soutěží dvou skupin ve stylu tiché pošty. V určitých vzdálenostech stojí po jednom členové skupiny, které musí donést do cíle vyslanou větu. Jak se to podařilo? Boj byl napínavý, ale vyhrála skupina B. Pak již odcházíme, večerní hygiena, večeře a dnes následuje finálová soutěž TWISTER. Protože se nám soutěž protáhla, dohrajeme ji další den.

Úterý je opět bez sněhu, i když chvílemi se zdá, že sem tam proletí nějaká sněhová vločka. Po snídaní odcházíme na další průzkum okolí a vydáváme se na Stezku svobody, která prochází naším okolím. Cestou jedna hra a jdeme zpět. Po obědě nás čekají další dvě na sebe navazující soutěže. A večer dohráváme TWISTER a po jeho ukončení rozlosování na další finálovou soutěž „Souboj slepých rytířů“. Po ukončení dne odcházíme do pokojů a příprava na večerku.

Ranní probuzení bylo příjemné. Venku sněží, přes noc napadlo něco málo, a tak jdeme na hry na sněhu. Odpoledne jdeme konečně na lyže. Hurá! To bylo radosti. I když vleky nejezdí, budeme šlapat, ale náš první sníh. Musíme si to užít. Pomalu a jistě si to ušlapujeme kopec, rozjíždíme se a nastává první výuka, další nové lyžařské informace. Večer „Souboj slepých rytířů“, hygiena jdeme spát. S pocitem, že jsme měli sníh a mohli lyžovat. Ještě další dva dny sníh je, vleky nejezdí, ale my si to užíváme alespoň takto. Dopoledne i odpoledne trávíme na svahu. A po těchto dnech na svahu na nás doléhá značná únava. Vleky stále nejezdí. Z dalších finálových soutěží proběhlo obouvání židliček. Zahráli jsme si ještě i několik her, na některých se podílely jednotlivé skupiny.

V samém závěru jsme vše vyhodnotili a naposledy si i zahráli několik her. Pak se již šlo balit a v sobotu odjezd domů. Poklidit si věci, pokoje, sbalit lyže a připravit se na odjezd. Po celý pobyt se o nás starali: vedoucí zájezdu – Miroslav Hrbáček, lyžařští instruktoři Michal Táborský spolu s Miroslavem Hrbáčkem, o naše zdraví se starala Iva Pokorná a o zábavu vychovatelka Květa Hrbáčková. Všichni odvedli mnoho náročné práce, a proto jim patří velké poděkování.

V sobotu po deváté hodině odjíždí naše výstroj a výzbroj k autobusu na parkoviště a my všichni společně scházíme k autobusu také. Zde jsme naložili naše věci do autobusu, loučíme se s panem správcem a za vše mu moc děkujeme. Ještě poslední společná fotka a pak již nástup do autobusu a odjezd. I přes sněhové podmínky, které nás provázely letošním LVZ jsme si to užili a hlavně, jsme jedna správná parta 8. ročníků naší školy. Budeme mít jistě na co vzpomínat a vzpomínky nám zůstanou v našich srdcích.

Autor: Květa Hrbáčková, ZŠ Beroun-Závodí

