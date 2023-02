15. únor a konec školní výuky. Jdeme na oběd a hned se jdeme po odděleních připravovat na maškarní karneval a tím i ukončení pro nás masopustu, i když ve skutečnosti je oficiální konec až o týden déle. To nevadí, my si karneval užili.

Všechna oddělení se na tuto tradiční akcí připravuje předem, děti si shánějí kostýmy na karneval, i když někteří z nás dnes použili i masky, které jsme si vyrobili v družině. Po oblečení do masek a veškeré přípravě scházíme po odděleních do přízemí a maškarním průvodem odcházíme do sportovní haly naší školy. Zde každé oddělení usedá na parket a vyčkává, co se bude dít dál.

Medvědi z Deníku: Takhle jste si užili masopust díky naší masce

Po krátkém zahájení nastupují masky na parket a prvním tancem začíná náš karneval. Postupně se masky představují a my můžeme sledovat nepřebernou škálu masek od černokněžnic, princezen, andílků, čertů, policisty, hasiče, ale zejména i sportovce fotbalisty, kteří jistě nemohou chybět. Po představení masek po odděleních následuje opět tanec a zároveň i vystoupení tanečního kroužku naší družiny. Všichni ostatní se pak snaží v jejich rytmu tancovat s nimi. Po představení masek nastává část programu věnovaná soutěžím.

Nejprve tancují dvojice spolu a mezi jejich čely mají zabalený bonbon. Jejich úkolem je co nejdéle vydržet tancovat. Když na parketu zůstalo pět dvojic, soutěž je ukončena a tyto dvojice vítězí. Odměnou jim je sladká odměna. Při další soutěži tancujeme všichni společně a když hudba přestane hrát, museli jsme zůstat stát bez pohnutí. Kdo se pohnul, vypadl ze soutěže. Opět je vyhodnoceno pět nejlepších.

Ocenění pro Martina Jiráka a Filipa Strejce aneb Duo MAFI

Při další taneční soutěži musíme tancovat pod úrovní nataženého lana, který se při každém kole snižuje. Mnohdy nastávají skutečně těžké situace. Soutěž je opět ukončena u pětice nejlepších tanečníků. Po soutěžích nastává volný tanec a své práce se ujímají paní vychovatelky, aby vyhodnotily nejlepší masky. Když je vše připraveno, slova se ujímají vychovatelky, aby vyhlásily nejlepších 5 masek z každého oddělení. Chvilka napětí, než se vše dovíme. A jak to tedy všechno dopadlo?

1. oddělení:

1. kočka – Dorotka Dubnová

2. Karkulka – Adélka Benešovská

3. hasič – Jakub Hazuka

4. Benátská tanečnice – Emma Pavelková

5. Ninja – Jan Kovářík

2. oddělení:

1. fotbalista – Štěpán Švihálek

2. čarodějnice – Markéta Voráčková

3. Wenday – Maruška Mejstříková

4. kočka – Kristýna Brabcová

5. Harry Potter – Erik Koubík

4. oddělení:

1. pavouk křižák – Majda Prošková

2. myslivec – Toník Svoboda

3. indiánka – Viktorka Csiriková

4. Kleopatra – Emily Dolejšová

5. ježibaba s uříznutým nosem – Eliška Dvořáková

3. oddělení:

1. čaroděj – David Tůma

2. čarodějnice – Eliška Janoušková

3. medik – Filip Vysoký

4. kovboj – Lukáš Tomek

5. mumie – Jakub Vokůrka

Po vyhodnocení drobná odměna a poděkování všem maskám za účast. A na závěr poslední taneček a pokračujeme v další činnosti jednotlivých oddělení.

Květa Hrbáčková