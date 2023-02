Je úterýse ve školní družině u Veverušáků (2. oddělení) schází nejen děti, ale i naše praktikantky. Co asi bude na programu? Co si dnes zahrajeme? A budou i soutěže? Necháme se překvapit. Nejprve příprava našeho zázemí družiny a jdeme na věc.

Slova se ujímá studentka Klárka. Sedíme u stolků po skupinách tak, jak jsme většinou zvyklí a bedlivě nasloucháme, co bude naším úkolem. Zahráli jsme si „kimovu hru“ se slovy. Na lístečku máme napsáno 20 slov, které si za dvě minuty musíme zapamatovat. Potom lístečky odevzdáváme a jdeme se posadit na koberec.

Společně si povídáme o tom, co v tomto období probíhá. Všichni víme, že je to Masopust. Období plné radosti, zpěvu, tance a veselí. Všichni víme, že po vesnicích chodí průvody v maskách, které vede šašek a medvěd nenechá žádnou ženu bez tanečku. Prostě provede je všechny. Dovídáme se, co to vlastně Masopust je, co se při něm podává k snědku a jak dlouho trvá.

Po krátkém povídání se opět zvedáme a jdeme po skupinách ke svým stolům. Následuje zájmová činnost, kterou je výroba masek. Každý z nás si vyrobil masku, podle svého vkusu si ji ozdobil peříčky nebo drahokamy. Masky se nám jistě budou hodit, neboť v družině proběhne „karneval“. Po ukončení výroby masek následuje štafetová soutěž skupin, kde máme za úkol posbírat různé pochutiny, které se k Masopustu vztahují.

Ale pozor, pochutiny jsou označeny barvou, která patří dané skupině. Po skončení následuje vyhodnocení a předání drobných odměn. Pak se již vracíme na místa do svých skupin, dostáváme psací potřeby a arch papíru. Klárka nám předčítá „Masopustní příběh“. Naším úkolem je pozorně naslouchat a hledat ve větách slova, která byla použita v Kimově hře.

Všichni jsme si již mysleli, že na slova již nedojde, a ono ejhle. Je to tu! Po splnění daného úkolu se spočítají body všechny za skupinu dohromady a jdeme zamalovat do mapky získaná políčka. Kdo se stal vítězem? Byla to první skupina. Blahopřejeme. Klárka zhodnotila dnešní odpoledne a nyní nás čeká velké překvapení. Chvíle napětí, co se bude dít. Klárka dnešní přípravu na Masopust ukončila podáním vlastnoručně upečených „Božích milostí“. S tím nikdo nepočítal, a když jsme si o tomto pečivo vyprávěli, nikdo z nás netušil, že si je i ochutnáme. Byly skvělé a Klárka opravdu umí. My ji za to moc a moc děkujeme. Boží milosti někteří z nás jedli poprvé.

Květa Hrbáčková