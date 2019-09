Je pondělí 23. září a děti ze školní družiny se schází v blízkém parku u školy, kde mezi sebou srdečně vítají příslušníky Městské policie. Stejně jako vloni i letos mezi ně zavítal velitel Alexandr Scherber a jeho kolega Karamrina. Schází se u příležitosti Mezinárodního dne bez aut, který se v České republice připomíná od roku 1991 a je součástí Evropského týdne mobility.

První část je pojednává o dopravě se zaměřením i na negativní jevy, druhá část je o prevenci. I to je velice důležité, neboť je necelý měsíc po prázdninách a chování dětí v silniční dopravě je ještě v mnoha případech bezmyšlenkovité.

Beseda s příslušníky Městské policie je zaměřena především na přecházení, cyklistiku, ale také na pozorování negativních vlivů, jakým je například chování při nalezení injekční stříkačky. Děti jsou poučeny o tom, jak se zachovat a co dělat. Ve druhé části odpoledne si mohou prohlédnout výstroj a výzbroj městské policie, dozvědět se, co se k čemu používá a některé předměty si mohou vzít přímo do ruky.

Celé odpoledne bylo provázeno odlehčenou a soutěžní formou, ale zcela určitě svůj cíl splnilo. Na závěr děti od městské policie obdržely drobné odměny. Pak přišla řada i na dotazy a postřehy. Děti seznámily příslušníky, s jakými negativními vlivy se setkaly, například jízda automobilu na červenou, telefonování při jízdě, nevěnování se jízdě při řízení a také to, jak někteří cyklisté jezdí s kolem na přechodu.

Květa Hrbáčková