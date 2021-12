Je po výuce a děti odchází do svých oddělení školní družiny. Mají na spěch, neboť za nimi za chvíli přijdou praktikanti, aby si společně užili dnešní odpoledne. Dnešní odpoledne s Mikulášem se opravdu podařilo. U malých prvňáčků v 1. oddělení si děti přečetly společně pohádku Jak čert vařil guláš, potom si zazpívali společně písničku a se studenty vyráběly čertovské rohy. Někomu to opravdu dalo dost práce, ale výsledný efekt byl krásný. V samém závěru si pak zahráli i několik her.