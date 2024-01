/FOTO/ Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do literární soutěže v oboru poezie a prózy Hořovice Václava Hraběte 2024, kterou vyhlásilo v pátek 19. ledna Městské kulturní centrum Hořovice.

XV. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. | Foto: se souhlasem MKC Hořovice

Záštitu nad literární soutěží převzalo České centrum Mezinárodního PEN klubu. Soutěž je realizována za finanční podpory společnosti Vodovody a kanalizace Beroun.

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.

Poezie – max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran.

Próza – text v rozsahu do 5 normostran (povídka, ukázka z novely či románu).

Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.

Soutěžní texty v českém jazyce se přijímají jen v elektronické podobě ve formátu Word a je nutné je zaslat společně s vyplněnou přihláškou nejpozději do 15.4.2024 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz. Předmět zprávy označit „HVH 2024″. Soutěžní práce se nevracejí.

Podívejte se: Tříkrálový koncert v Nižboru se líbil

Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20 000 korun.

Bienále se uskuteční ve středu 29. května na hřbitově Lochovice od 16.30 hodin, kdy bude pieta u hrobu Václava Hraběte. Na nádvoří Starého zámku Hořovice se od 17.30 hodin koná seminář a konzultace s členy poroty. V 18 hodin bude vyhlášení výsledků soutěže a o půl hodiny později začne komponovaný pořad literatury a hudby.

V případě nepříznivého počasí bude program v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice.

Více informací naleznete ZDE.