Mladí rybáři, adepti Petrova, cechu soutěžili v sobotu v Nižboru

/FOTOGALERIE/ O to, kdo chytí víc, kdo větší se snažili ve vymezeném čase zabodovat svými úlovky rybáři do 18 let věku v každoroční soutěži na břehu Berounky. Počasí sice účastníkům přálo, ale asi i rybičkám. Neskákaly snadno na nástrahy lovců. Na dotaz „Berou?“ většinou padaly odpovědi „Je to bída…“.

Mladí rybáři soutěžili v sobotu 7. října v Nižboru. | Foto: Jan Lukeš

Alespoň že opečených špekáčků a klobásek bylo pro všechny dost, díky ochotě několika kolegů z Mmstní organizace rybářského svazu. Organizátoři můžou být spokojeni, přihlášených bylo nad očekávání hodně, na některé další už místo nezbylo. Na závěr se tradičně poděkovalo sponzorům za cenné odměny pro soutěžící a pak nadešla další chvíle příjemného očekávání – na vyhlášení výsledků soutěže. Oficiální pořadí závodníků pravděpodobně zveřejní organizátoři na své webové stránce. Podívejte se: V kostele Povýšení sv. kříže se konal koncert duchovní hudby Na snímcích je pár šťastlivců s rybkou na udici, břeh Panské louky a letošní vítězové, ale příště tam může stát kdokoliv z těch trošku zklamaných. Nejen ryby, i štěstí je nevyzpytatelné. Důležité je, aby jim zůstal elán a naděje do závodů příštích.