/FOTOGALERIE/ Celostátní akce všech příznivců přírody Hledání jara, do které je zapojena od roku 2022 i školní družina ZŠ Beroun - Závodí, je vždy směrována na druhý víkend v dubnu a každým rokem se mění indicie, po kterých pátráme.

Ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí se opět pustili do hledání jara. | Foto: Květa Hrbáčková

Do projektu Hledání jara je zapojena od roku 2002 i školní družina ZŠ Beroun - Závodí. Každým rokem jsme hledali jiné a jiné projevy jara. Ne vždycky nám pozorování vyšlo na sto procent tak, jako v letošním roce, a tak brzo. Jedná se o projev jara, který se letos datuje na 12. 4. – 14. 4. 2024. Tuto celostátní akci vyhlašují každým rokem Mladí ochránci přírody pro všechny příznivce, kterým není lhostejná naše příroda. V letošním roce hledáme tři projevy jara: 1. kvete orsej jarní, 2. létají motýli, 3. lidé chodí v trávě bosí.

Ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí se vždy projevům hledání jara začínáme věnovat již v únoru, i když termín je skutečně o něco déle. Ale my pozorujeme přírodu, objevujeme první kvetoucí rostlinky a pečlivě sledujeme, jak se zima velmi rychle mění na jaro. Během letošního pozorování jsme viděli kvést sněženky, bledule, hyacinty, krokusy, křivatec, jaterník podléšku, violku vonnou, sasanku hajní, ale i další a další rostliny. Přesto naším hlavním cílem bylo: vidět kvést orsej jarní, létat motýli a pohybující se bosé lidi v trávě. První naše stoprocentní splnění bylo již 28. března, kdy jsme se s dětmi z družiny v rámci velikonočních prázdnin vydali na vycházku do Alkazaru.

V ten den jsme viděli všechny hledané příznaky jara, ale hlavně již létali motýlci. My viděli běláska, žluťáska a paví očko. To byla největší radost. Přestože jsme v podstatě měli splněno, přírodu jsme pozorovali až do 12. 4. 2024 a pozorovat budeme i dál. Právě 12. 4. 2024 jsme zaslali ukončené pozorování s projevy „Hledáme jaro“. Počkáme si, až projekt bude ukončen, abychom zjistili, na kolik procent v tomto období jaro opravdu bylo a kde všude. Zajímavý a naučný projekt z přírodovědné činnosti se každým rokem již tradičně objevuje i v plánu naší školní družiny. Do plnění se vždy zapojí všechna naše oddělení. A nyní již můžeme zavolat: „Hurá, jaro 2024 je v Berouně a my se těšíme na další ročník tohoto projektu“.