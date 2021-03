„Pro distanční výuku jsem hledal takové činnosti, ze kterých by žáci snadno pochopili základní geologické principy a následně je prakticky aplikovali. Rád se s kolegy podělím o své nápady, které jsem úspěšně vyzkoušel v online hodinách,“ říká Pavel Bokr.

Své zkušenosti s výukou geologie předal již několika stovkám zájemců. Z jednoho původně plánovaného semináře se pro velký zájem stává několikadílný cyklus. Dosud se uskutečnily webináře na téma Desková tektonika, deformace v zemské kůře, vnější geologické děje a Horniny a související geologické procesy, řada z nich se pro velký zájem musela opakovat.

„Nečekaným bonusem se pro účastníky staly také ukázky použití moderních technologií např. online tabule (tzv. whiteboardu),“ které IT nadšenec Pavel Bokr při svých školeních používá. Mnozí učitelé se je rozhodli používat i v jiných předmětech a vyžádali si samostatný webinář se zaměřením pouze na použití nových technologií při výuce, které využijí i v jiných předmětech. „Rád ukazuju, jak vytěžit z online výuky to nejlepší a jak si zajistit pozornost a aktivitu žáků i na dálku. Nyní můžeme zařadit aktivity, které děti baví a v klasické prezenční výuce by byly jen stěží realizovatelné,“ dodává nadšený učitel.

Zde jsou některé z četných pozitivních ohlasů na již proběhlé webináře: “Rychlé, perfektní, využitelné do posledního puntíku.” / “Skvělý seminář, hlavně tip na whiteboard.” / “Nadupané spoustou informací – super!” / “Moc děkuji, bylo to pro mě moc inspirativní. Určitě využiju.” / “Budu ráda i za pokračování. Myslím, že to bude i pro žáky moc zajímavé.” / “Bylo to skvělý. Já jsem velmi spokojená a děkuji za inspirace na aktivity.” / „Na konci hodiny mi prvně studenti řekli, že mi děkují za hodinu, že to bylo super. Tak jsem měla radost.“

Velkým tahákem je také praktické využití hry Minecraft, pomocí které Pavel Bokr simuluje jednotlivé geologické procesy. Pro žáky je pak jejich pochopení snazší a hra samotná působí jako velká motivace. „Nebýt pandemie, pořádali bychom už v muzeu workshopy pro školy, při kterých bychom kombinovali ukázky skutečných hornin s Minecraftem, který je mezi dětmi mimořádně populární. Jsem ráda, že naše know-how využijeme alespoň takto a pomůžeme učitelům v první linii,“ dodává Karin Kriegerbecková, ředitelka MČK.

Přednášející: Pavel Bokr – jako edukátor v Muzeu Českého krasu v Berouně již několik let připravuje geologické vzdělávací programy, které realizuje v muzeu, při terénních exkurzích i přímo ve školách. Od roku 2019 vyučuje na základní škole. Své tipy z pedagogické praxe začal sdílet i na osobním blogu. Nejbližší online kurzy se plánují na 16. a 18. března 2021. Webináře probíhají online formou videokonference s praktickými aktivitami na on-line tabuli. Trvají cca 75 min a součástí každého je také závěrečný prostor pro dotazy účastníků. Účast na webinářích je zdarma. Jednotlivé webináře na sebe nenavazují, účast na předcházejícím webináři není nutná.

Autor: Vlastimil Kerl, Muzeum Českého krasu Beroun