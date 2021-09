Zveme Vás do roku 1409. Král Václav IV. s manželkou Žofií Bavorskou přijíždí na svůj oblíbený hrad Točník. Točník dal král postavit jako náhradu nepohodlného hradu Žebrák a při jeho stavbě byly použité moderní, takřka již renesanční prvky. Václav ho má velmi rád a často na něm pobývá. Nyní se těší, že ochutná letošní víno a užije si zábavu se šermíři, kejklíři, tanečnicemi a hudebníky, a to v rámci královského vinobraní, které se koná 11. a 12. září. Vladařské povinnosti jej však dohoní i zde a tak bude muset přijmout různá poselstva. Ve službách krále uvidíte i Jana Žižku z Trocnova, který je jeho dveřníkem, tedy velitelem osobní stráže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.