Ludmila byla zavražděna na příkaz své snachy Drahomíry na Tetíně 15. září roku 921. Letos tak uplyne od mučednické smrti první historicky doložené české kněžny a světice, která je českou zemskou patronkou, už 1100 let.

Výstup na zastávce Srbsko je určen především pro ty, kteří chtějí na místo poutě dojít pěšky. Pro cestující, kteří dojedou až do Berouna, je připravena kyvadlová autobusová doprava na Tetín.

Vlak vyjede ze stanice Staré Město u Uherského Hradiště v 4:13 a z Prahy, kde vlak obvykle končí svou jízdu, bude mimořádně pokračovat dále do Srbska (příj. v 9:12) a Berouna (příj. v 9:19). Zpět z Berouna na Slovácko bude vlak odjíždět v 15:25 a návštěvníci pouti do něj budou moci nastoupit i v Srbsku (odj. v 15:33). Rychlík je přednostně určen pro poutníky z Moravy a východních Čech.

Od pátku 17. do neděle 19. září se v Tetíně na Berounsku uskuteční Národní svatoludmilská pouť. Hlavní část programu je plánovaná na sobotní 11. hodinu, kdy začne slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem. Poutníky z Moravy přiveze na pouť v sobotu 18. září 2021 Slovácký expres Českých drah.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.