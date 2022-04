Znáte zvířátka žijící v Českém krasu? Děti ze školní družiny už ano

A pak už nastal čas na pletení pomlázky. Děti mají šikovné ručičcky a tak je zanedlouho máme upletené, ještě ozdobit a můžeme hrát různé hry. To je divné, ten čas tak strašně ubíhá, my budeme muset již pomalu končit. Ještě před cestou jsme si trochu odpočinuli a přečetli krátkou „Velikonoční pohádku o zajíčkovi“. Příběh nás láká do probouzející se jarní přírody, kde všechno krásně kvete. Asi tak se to odehrávalo při naší výpravě. Ptáci zpívali, štěbetali, z dáli bylo slyšet strakapouda nebo datla. V pohádce vystupuje zajíček Kuliferda, který naslouchá, co si povídá jedna rodinka s dětmi. Rodiče děti seznamují i s tradicemi a zvyky Velikonoc. Jako by to byla pohádka šitá na míru pro nás. I my si říkali o tradicích Velikonoc, pletli si pomlázku, ale žádného zajíčka jsme nikde neviděli. Asi byl schovaný. A když zajíček Kuliferda doposlouchal celé to povídání rodičů dětem o Velikonocích, odskákal domů. Stejně jako my. Ale nejdřív jsme si po sobě vše uklidili, vzali batohy a vydali se na cestu ke škole. Tam již na některé z nás čekali rodiče. Výlet byl super, užili jsme si ho, ale bylo velké teplo. Co chceme, vždyť je jaro! Popřejeme si navzájem krásné Velikonoce a v úterý se opět sejdeme v družině. Tak krásné Velikonoce, přátelé!"

Květa Hrbáčková