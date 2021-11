Jak zajistit dostatek energie pro 7,8 miliard obyvatel Země? Jaké zdroje energie máme k dispozici a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Tyto a další otázky byly tématem besedy s názvem Energie – budoucnost lidstva na základní škole v Jungmannově ulici v Králově Dvoře. O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech si s nimi tento týden přijela povídat Alžběta Bednářová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Beseda žáků s Alžbětou Bednářovou ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. | Foto: Martina Drábková

Hned v úvodu na nočním satelitním snímku USA ze srpna 2003 žákům ukázala, jak vypadá oblast, v níž došlo k blackoutu. Pro velké aglomerace, jako je např. Praha, Brno nebo Ostrava by taková událost byla kritická. Nastaly by poruchy zásobování vodou a teplem, zkolabovala by doprava. Člověk euroatlantické civilizace je na elektřině existenčně závislý. Při její výrobě z fosilních paliv ale stoupá produkce emisí CO2 a výrobu z obnovitelných zdrojů zase ovlivňují povětrnostní podmínky. Provoz bezemisních jaderných elektráren klade mimořádně vysoké nároky na bezpečnost.