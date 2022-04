Mezinárodní den zdraví jsme si připomenuli i ve školní družině dne 8. dubna. Po výuce se sešli v tělocvičně školy a chvíli besedovali o tom, proč se vlastně scházíme. Společně se zamysleli, co kdo dělá dobře či špatně pro své zdraví, ale i to, jak to vylepšit. Uvědomili si, co děláme špatně: mnohdy nevhodná strava, málo pijeme, málo se pohybujeme, málo někteří z nás sportují, ale i málo přemýšlíme, málo namáháme své mozkové závity. Pak jsme se velice stručně seznámili s naší kostrou, ale i s orgány našeho těla. Ukázali si na modelu, kde, co je, a k čemu to slouží a proč je to pro nás velmi důležité. Setkání pak pokračovalo soutěžním kláním.