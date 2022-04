Nečekaný úspěch měly hořovické Rybí slavnosti u Lázeňského rybníka

Čtenář reportér Čtenář

/FOTOGALERIE/ Český rybářský svaz Hořovice má asi 800 členů. Svaz provozuje dva kroužky mladých rybářů, kam chodí děti ve věku od 6 let do 15 let. Na základě ohlasů od občanů, že se v Hořovicích nedají koupit čerstvé ryby, se svaz rozhodl pro to něco udělat. Zrodil se nápad vyjít občanům vstříc a uspořádat Rybí slavnosti. První ročník se uskutečnil v sobotu 9. dubna na louce u Lázeňského rybníka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rybí slavnosti u Lázeňského rybníka v Hořovicích. | Foto: Naďa Kolenská