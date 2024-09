Výstavu za město Hořovice zahájila zastupitelka Marcela Flídrová, která jeho tvorbu okomentovala, že pan František Kříž je člověk mnoha talentů. S tím lze souhlasit. Ovšem své talenty začal rozvíjet postupně. Padesát let totiž pracoval jako zedník.

Výtvarné tvorbě se začal intenzivně věnovat až ve 30 letech, první hudební nástroj – housle - vyrobil před 15 lety. Přítomným návštěvníkům na všechny nástroje zahrál a pak je výstavou provedl. Ke každému dílu řekl pár slov. Nás zaujal obraz s otištěnými dlaněmi na bílém plátně a přidělanými mřížemi. Umělec to okomentoval, že to byl momentální nápad, když po 50 letech skončil s profesí zedníka. Zednické dlaně takto uvěznil za mřížemi, aby už nikdy nevzaly do rukou zednickou lžíci.

close info Zdroj: Václav Šesták zoom_in Pan Kříž představil jednotlivé hudební nástroje i tím, že na ně zahrál. Častým námětem jeho obrazů je také hudba.

Pan František Kříž je naprostý samouk, dopracoval se i sám k výrobě hudebních nástrojů, zkoušel, které dřevo u kterého nástroje nejlépe zní. Mezi vystavenými mistrovskými kusy je obří ukulele, kytara se dvěma krky a také kytara, která je zapsána v Knize kuriozit jako největší a hrající kytara v České republice. Pan Kříž si ale myslí, že je i největší funkční kytarou na světě, ale o žádný takový zápis nikdy neusiloval. Cestu k zednickému řemeslu v jeho životě určila ČTYŘKA z výtvarné výchovy na základní škole.

Kdo jsme výstavu viděli, jen těžko jsme chtěli uvěřit tomuto učitelskému hodnocení. Však také paní učitelka, která mu tuto známku „nadělila“, se mu pak po mnoha letech, když viděla, jak tvoří, jak vystavuje, jak je vlastně jeho tvorba slavná, přišla omluvit. Pan Kříž je dobrosrdečný člověk, takže jí odpustil rád. Kdo jste výstavu neviděli, zajděte si pro mimořádný zážitek do Galerie Starý zámek v Hořovicích.

Výstava potrvá do 27. října a otevřeno je vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.