Jak jste se ke své činnosti dostal? Začínali jsme v roce 1992 ve Bzové s opravami nákladních vozidel AVIA. Postupem času se začal rozvíjet prodej náhradních dílů a doplňků a stali jsme se autorizovaným prodejcem vozů AVIA. Ovšem práce přibývala, prostory nestačily, museli jsme se poohlédnout po něčem větším… Naskytla se příležitost zakoupit v Cerhovicích prostory bývalé traktorové stanice. Areál byl ve velmi špatném stavu a vyžadoval přestavbu z hospodářské budovy na dílenské prostory. Rekonstrukcí prošly také budovy prodejny náhradních dílů a doplňků a skladu. Koncem roku 1996 jsme tedy mohli podnikání úspěšně přestěhovat ze Bzové do Cerhovic.

Sice nákladní vozy opravujete pořád, ale předmět podnikání jste různě upravovali, omezovali, rozšiřovali…

Tím, že jsme vybudovali větší prostory, jsme také mohli nabídnout více služeb. Navýšili jsme počet mechaniků a dokonce jsme pracovali na směny. AVIA byla totiž v té době nejvíce používaným nákladním vozem na rozvoz zboží, takže práce jsme měli opravdu hodně.

A co nákladní vozy dalších značek?

V té době značka AVIA prosperovala, a tak nebyl důvod pouštět se do něčeho dalšího. Ovšem přibližně od roku 2005 šla společnost AVIA z rukou do rukou, koupila ji nejprve korejská, posléze indická firma a nakonec výroba definitivně skončila. Bylo tedy jasné, že tyto vozy začnou ze silnic ubývat a bude nutné se přeorientovat na jiné značky. V Evropě je sedm velkých značek nákladních vozidel, opravujeme je všechny.

To si asi vyžádalo i nové personální obsazení?

Ano, museli jsme personál trochu obměnit. Někteří pracovníci již novým podmínkám nestačili. Znamenalo to také nové požadavky na vybavení dílny a skladu. Časem se vytvořil stabilní tým zaměstnanců, kterého si vážíme.

Vy sám jste si asi manuální práci taky pořádně osahal?

Jsem vyučený automechanik. 20 let jsem pracoval v Hořovicích v ČSAO (Pozn. red.: Československá automobilová opravna.). Ještě i v začátcích podnikání jsem stále pracoval na dílně. S přibývající administrativou spojenou s rozvojem firmy jsem se musel začít věnovat manažerským záležitostem.

Co bylo impulzem vzít si k opravám nákladních vozů prodej elektrokol?

Byla to tak trochu z nouze ctnost. Měli jsme v té době nově postavený showroom pro prodej AVIÍ a jak jsem zmínil, tato značka zanikla. Museli jsme proto hledat pro tyto prostory nové využití. Několik let jsme byli prodejcem motocyklů a skútrů značky KYMCO. Postupem času se však trh zahltil levnými a nekvalitními motocykly, kterým se dalo cenově těžko konkurovat. V roce 2010 přišla myšlenka prodávat elektrokola, která pramenila z toho, že elektrokola byla na trhu v České republice novinkou. Zdálo se nám, že tento nový produkt by mohl mít na trhu úspěch. Byli jsme jedním z prvních prodejců elektrokol v republice a náš počáteční předpoklad se potvrdil. Vsadili jsme na renomovanou značku rakouského výrobce KTM a sázka na kvalitu se jednoznačně odrazila v zájmu a spokojenosti našich zákazníků. Zejména poslední dva roky se lidé více zaměřili na tuzemské cestovaní a často jim jako dopravní prostředek posloužilo kolo – nejlépe elektro. Tento trend pokračuje i letos.

Provozujete rovněž servis elektrokol. Kdo ho provádí?

Naši zaměstnanci museli projít školením u výrobce KTM a rovněž u výrobce BOSCH, jehož komponenty jsou tato elektrokola osazena. Jsme tedy autorizovaným servisem.

Když jste začínal, bylo vašim klukům 10 a 13 let. Takže byli zřejmě vtaženi do práce ve firmě od samého začátku…

Synové pomáhali už při studiu na střední škole, měli o práci zájem a viděli, že je to potřeba. Jeden syn vystudoval obchodní školu, druhý vysokou školu ekonomickou. Starší syn se věnuje prodeji elektrokol, má velké znalosti a zkušenosti a zaštiťuje tuto oblast podnikání. Mladší syn převzal veškerou administrativu spojenou s provozem a vedením firmy.

Budoucnost firmy je tím pádem zaručená, to vás musí hodně těšit?

Vlastně jsem už firmu předal synům, jelikož jsem už v důchodovém věku, ale firma samozřejmě zůstává mým největším koníčkem. Z toho, že mám nástupce, mám opravdu velkou radost, protože mnozí podnikatelé, kteří několik desítek let budovali firmy, je musí buď prodat, nebo s podnikáním skončit, protože nemají v rodině pokračovatele.

S jakými problémy se v současné době nejvíce potýkáte?

S nástupem pandemie COVID-19 jsme se museli vyrovnat s novými problémy a výzvami. Naše prodejna elektrokol byla několik měsíců zavřena z důvodu vládních opatření. Poté nastal a dodnes přetrvává celosvětový problém s dodávkami zboží. Zpožďují se tak termíny výroby elektrokol i dalších komponentů. A s nástupem konfliktu na Ukrajině se stejně jako ostatní firmy musíme vyrovnávat s dramatickým nárůstem cen pohonných hmot a energií, které se navíc výrazně promítají do zdražování veškerých vstupů.

Můžete na závěr uvést příklad, co bylo na vašem podnikání nejtěžší?

Víte, 30 let je opravdu dlouhá doba, problémů a překážek bylo mnoho. Nejtěžší asi bylo a je firmu neustále rozvíjet a v dnešní zrychlené a dynamicky se vyvíjející době držet krok s konkurencí. Myslím, že můžeme být hrdi na to, že jsme všechny těžkosti dokázali překonat a vždy dostáli všem svým závazkům.“

Autor: Marta Šestáková

