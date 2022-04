Většina, kdo paní Jarmilu zná, o ní mluví, jako o ženě, která šíří dobrou náladu a i přes to, že je odkázána na invalidní vozík povzbuzuje ostatní. Je předsedkyní Svazu tělesně postižených, který sídlí v Hořovicích. Nevzdává se a pomáhá ostatním, aby se stavěli k životu podobným způsobem jako ona. Rozhodně proto, se například v roce 2016 stala absolutní vítězkou Řádu srdce, ankety, kterou vyhlásila středočeská média.

Byla to právě ona, která společně se členkami výboru STP přivítala 30. března ve Společenském domě v Hořovicích své členy na tradiční schůzi. U svátečně připravených stolů s občerstvením se sešlo něco kolem 250 členů, kteří se většinou znají, protože je spojují společné aktivity, zejména ozdravné pobyty. Než ale došlo na uvolněnou zábavu při poslechu Kladenské heligonky, dozvěděli se přítomní něco málo z loňské statistiky a také to, na co se mou těšit v letošním roce.

Tělo s příběhem: Jsem Kačka a život s roztroušenou sklerózou je jako na houpačce

Svaz tělesně postižených z. s. v Hořovicích je nezisková organizace. Její příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky, podporou města Hořovice i obecními úřady z rozsáhlého regionu, granty, dotacemi, sponzorskými dary apod. Celková výše členských příspěvků činila v roce 2020 – 2021 89 250 Kč, velká část prostředků je určena na nákup kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené občany i děti. Výši členských příspěvků schvaluje členská základna. Organizace je samostatná a funkční, plní své závazky a povinnosti. Má 350 členů, je realizátorem mnoha projektů. Nejzajímavější je půjčovna kompenzačních pomůcek, která působí již 13 rokem a pracuje zde 10 dobrovolníků, je to kolektiv dobrovolných pracovníků, kteří pomáhají v půjčovně kompenzačních pomůcek, výtečně a nezištně, ti odpracovali v roce 2021, 4 697 hodin. Půjčovnu navštívilo 1 114 klientů, bylo zaznamenáno 1 196 výpůjček, dovoz polohovacích lůžek využilo 96 klientů po celém rozsáhlém regionu.

Organizace pořádá přednášky, kurzy, návštěvy divadel, zámků, hradů a jiné kulturní akce, včetně ozdravných pobytů. V roce 2020 se podařilo uskutečnit pobyty ve Vimperku a v Bechyni. V roce 2021 se uskutečnily 2 pobyty v Kraví Hoře, s návštěvou zámku v Lednici, Mikulově i Valticích. Dalším pobytem byl hotel Gendorf ve Vrchlabí – návštěva Mumlavských vodopádů, Janských Lázní – stezka v korunách stromů, Špindlerův Mlýn a Benecko. Na pobyty v roce 2020 a 2021 organizace přispěla částkou 184 tisíc korun. Také v letošním roce čekají na členy zajímavé pobyty a to v Krušných horách, Mariánských lázní a Písku.

Tělo s příběhem: Jsem Barbora a rakovina mi vzala část hlavy, ale dala i naději

Závěrečná slova paní předsedkyně není třeba komentovat

„Doufám, že pomyslná procházka lety 2020 a 2021 vám tak, jako mně vykouzlila úsměv na tváři a vyvolala mnoho pěkných vzpomínek. Organizace STP Hořovice má za sebou další roky své existence a nutno říci, že ne neúspěšné, byla realizátorem mnoha, pravidelných i mimořádných projektů. Potřebu spolupráce a vzájemného propojení s Městským úřadem Hořovice, s obecními úřady po celém rozsáhlém regionu s organizacemi STP, nadacemi a významnými partnery, s mediálními partnery, jejichž pomoc je pro naši organizaci velikým přínosem. Mně tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné podstatné věci: Všechno to úsilí, námaha, přesčasy a nejistota, Všechno to stálo za to!

Děkuji vám všem, kteří se na činnosti organizace větší, či menší mírou podílíte, anebo jste se v minulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku důležité, zda nám pomáháte jednorázově, či dlouhodobě ať už v roli dobrovolníka, zaměstnance, člena, klienta, individuálního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se počítá! Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, který nás v organizaci Svazu tělesně postižených spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti naší organizace, všem kteří spojili své síly pro dobro seniorů, tělesně postižených a hendikepovaných občanů. Díky tomu můžeme všichni společně věnovat kousek svého života práci pro druhé. Děkuji Vám!“

Naďa Kolenská