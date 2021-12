K rychlému životnímu tempu patří jejich občasné zapomínání nebo dokonce ztrácení. Neustále někam spěcháme a klíče přitom nejsou na tom správném místě, natož po ruce. Kam se zase poděly? Občas bývají, jak se říká hezky česky důkladně „zašantročené“. Nosíme je po kapsách na nějakém kroužku, ti pečlivější je ukládají do pouzder, tedy klíčenek a stejně občas zmizí.

A jaká pak nastane v duši úleva když je někde objevíme, všichni víme, že se dovedou schovat do míst, kde by je snad nikdo nehledal. Klíče se vlastně staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Každý ví, že jsou technickou pomůckou, která nám slouží k zamykání a zpětně k odemykání zámků. Ano, ke každému klíči patří zámek a máme radost, když ho bez problému odemkneme, ale i z vlastní zkušenosti mohu říci, že se to pokaždé nemusí podařit. Mohlo by se ještě hovořit o paklíči, kterým se dají vyháčkovat některé zámky, používali ho zámečníci, ale také patřil do výbavy zlodějů, kteří vykrádali byty.

Samozřejmě, že nejrůznější druhy a typy klíčů patří do sortimentu nářadí montérů, opravářů a dalších řemeslníků. Hlavně, aby jim při práci nechyběl ten správný tvar a velikost. Když se vydáme do vyšších společenských oblastí, tak zjistíme, že držení klíčů bylo symbolickým odznakem důstojnosti, nosívaly se na krku, zavěšené na zlatém řetězu. Úplně jiné klíče nosily nebo nosí na krku děti hodně zaměstnaných rodičů, ale taková už bývá realita. Klíče od městských bran se dodnes symbolicky a s poctami předávají významným hostům a je tím naznačeno, že takhle vyznamenané osobnosti mají do města či obce vždy otevřenou cestu.

Známým atributem svatého Petra jsou klíče k nebeskému království. Právě s nimi bývá často zobrazován. Vlastně bych měl v této souvislosti zmínit prvosenku jarní. Spíše ji známe pod názvem petrklíč, který bylina údajně získala proto, že vyrostla na místě, kam si svatý Petr odložil klíče. Odborníci však soudí, že český název se vztahuje ke květu v podobě zubů klíče. Některé stavební firmy dnes nabízejí zhotovení rodinného domu na klíč, včetně projektu. Nelze zapomenout na hudební oblast, protože nějaký klíč je jako grafický symbol vždy přítomný na začátku každé notové osnovy. Klíče vlastně symbolizují další záležitosti v našich životech.

V některých situacích musíme nějaké problémy nebo zapeklité záležitosti rozklíčovat, někdy to nebývá úplně jednoduché. Občas se v tisku dočteme, že nějaké odvětví našeho hospodářství je naprosto klíčové pro náš další rozvoj, ovšem taková důležitost se s dobou mění, zejména v posledních letech. Naše nedávná historie je spojená

s pověstným zvoněním klíčů na Václavském náměstí v listopadu 1989. Jeden z kopců v Lužických horách se jmenuje Klíč. Jedná se bezesporu o jeden z nejkrásnějších zdejších vrcholů s charakteristickým kuželovitým tvarem. Každý také ví, že součástí jeho kostry jsou v horní části hrudníku klíční kosti. Dokonce jedno z nových piv dostalo název Klíčník. Zdrobnělina klíče je klíček, ale to už by bylo téma na jiné a širší uvažování. Přicházejí krátké podzimní dny, noci se prodlužují. Přesto nesmí

v našich myslích převládat sklíčenost, vždyť každým dnem se blíží krásné Vánoce a nový rok. Hodně radosti do dalších dnů!

Autor: Milan Čejka

