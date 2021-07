A víte, jakou soutěží jsme začali? Piškvorkovou štafetou. Piškvorky můžeme hrát v klidu na čtvercovém papíře, anebo také jinak. A můžeme se při nich docela pořádně zadýchat. Hrají dvě skupiny proti sobě ve čtverci, který má 4 x 4 ks kroužků a soutěžící ze skupiny má 4 barevné kytičky. Každá skupina jinou barvu. Týmy se nestřídají v tahu, kdo je rychlejší ten táhne. Další hráč však může vyrazit, až ten předcházející doběhne zpět. Nejprve organizační pokyny, pravidla hry a nakonec rozlosování. Nejprve nastupuje 2. skupina proti 4. skupině a po nich 1. proti 3. skupině. V dalším kole bojují poražení z obou kol o 3. a 4. místo. Posléze pak jdeme do finálového boje. Nastupují vítězové z obou kol. A nyní můžeme začít hrát. V prvním kole nastupuje 2. proti 4. skupině a ve finiši vyhrává 2. skupina. V druhém kole nastupuje 1. proti 3. skupině. Vítězem se tady stává 3. skupina. Chvíle odpočinku jdeme pokračovat. Boj o 3. a 4. místo proběhne mezi 1. a 4. skupinou. Vítězem se stává 1. V dalším finálovém kole bojuje 2. proti 3. skupině. Krásný souboj, ale nakonec už víme vítěze. A jak to tedy dopadlo?

1. místo: 3. skupina

2. místo: 2. skupina

3. místo: 1. skupina

4. místo: 4. skupina

Zahájení olympiády máme za sebou, kolektivní výsledky jsou jasné a my se jdeme připravit na další netradiční disciplíny. Nejprve příprava 2 stanovišť a vysvětlení pravidel soutěže. Na jednom stanovišti máme pětiskok pozadu, kde soutěží 5 dětí. Na druhém stanovišti pak plníme slalom s pingpongovým míčkem na lžíci. Na třetím stanovišti je připravena vzdálenost, kterou překonáváme driblováním míče od startu na určitou vzdálenost a zpět. Na čtvrtém stanovišti máme opět slalom, kde překonáváme vzdálenost s florbalovou hokejkou a míčem. Slalom nesmíme zkazit, jinak se vracíme na start. Pátou disciplínou je pak postoj na jedné noze jako čáp. Kdo vydrží déle, podle toho jsou pak body do hodnocení. A tak odpoledne netradiční olympiády je zdárně za námi. Nyní spočítat výsledky a jdeme na vyhodnocení. Jak to dopadlo?

1. oddělení:

1. místo – Kindl Vojtěch

2. místo – Chouliaras Leo, Tomanová Klárka

3. místo – Pepa Beran, Burešová Anna, Charvátová Lucie

2. oddělení:

1. místo – Eda Fuchs

2. místo – LeVy

3. místo – Lebrová Ema

3. oddělení:

1. místo – Heranová Tereza

2. místo – Koubík Erik, Lukášová Alžběta

3. místo – Černý Daniel

4. oddělení:

1. místo – Brabcová Kristýna, Havelec Karel,

2. místo – Raková Alena

3. místo – Abdúl Leontýnka, Štěpánek Jeroným

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí