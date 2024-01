/FOTOGALERIE/ Stradonická vošklivá byla hezká. Tohle zdánlivě zmatené oznámení je přece jen pravdivé – je to jednomyslné mínění stradonických žen o svém veselém sousedském posezení, které jako protiváhu „Pěkných“, mužské to oblíbené tradiční zábavy, společně připravily na sobotu 20. ledna.

Veselé sousedské posezení Stradonická Vošklivá se konalo v sobotu 20. ledna. | Foto: Jan Lukeš

Jak úspěšně se třicet natěšených stradonických žen dokázalo emancipovat, napovídá nejen originální název, ale i příprava a průběh této zábavy – samy doma připravily a přinesly do sálu místní restaurace U Kelta plné koše pohoštění, které jako by bylo přivezeno z některé vyhlášené cukrárny a bistra.

Bavily se od rána až do odpoledne po svém a výtečně. Do sálu byli vpuštěni jen čtyři muži – dva výčepní, zpěvák s harmonikou a fotograf. Ženy se dosyta spolu vypovídaly, při tom hodovaly, přikládaly do kamen a v jednom kuse se něčemu smály. Klidnější byly jen ve chvíli zajímavého rituálu, kdy na srolovaném lístku napsaná přání spálily na popel, a ten byl pak z terasy rozfoukán do všech koutů Stradonic.

Podívejte se: Tříkrálový koncert v Nižboru se líbil

Iniciátorkou a duší této zvláštní události, jejím průvodcem a po celou dobu neúnavným vtipným bavičem, například svým zpěvem a tanečními kreacemi, byla výtvarnice Jana Kotherová, známá hvězda zábav, vždycky s fantazií, smyslem pro humor a recesi. Kdo ze stradonických mužů přijal pozvání, směl přijít ale až v podvečer zatančit si při muzice, mlsat, popíjet a společně se ženami se příjemně bavit až do úplné tmy.

Víc napoví fotky, ilustrující náladu, jaká na historicky první „Vošklivé“ vládla uprostřed rozveselených stradonických žen i díky muzice a vstřícnému personálu. Nápad se ujal, vznikla zřejmě další hezká ryze stradonická tradice. Už se všechny těší na tu příští.