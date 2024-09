Již po osmnácté pořádá Česká asociace streetwork na konci září Týden nízkoprahových klubů. Široké veřejnosti se během něj otevřou nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky. Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměří na děti a rodiny ohrožené ztrátou bydlení a na oblast duševního zdraví dětí a dospívajících.

Náš klub NZDM 21 Beroun vás zve k nahlédnutí do svého fungování a na akci „Den otevřených dveří“, která se bude konat v úterý 17. 9. 2024. Týden nízkoprahových klubů se bude na desítkách různých míst republiky konat v termínu 16.–22. září.

Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti budou mít v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu nízkoprahových zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

„V tomto ročníku Týdne nízkoprahových klubů chceme upozornit na důležité téma bytové nouze a jejího vlivu na děti, které vyrůstají v rodinách ohrožených ztrátou bydlení. Podle iniciativy Za bydlení se dnes v České republice v bytové nouzi nachází 154 tisíc lidí, včetně 61 tisíc dětí, další milion lidí je bytovou nouzí ohrožen. Téma bude velmi aktuální i vzhledem k návrhu zákona o podpoře bydlení, který bude v té době projednáván v Poslanecké sněmovně,“ přibližuje jedno z témat letošního ročníku Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. Další téma, kterému se budou věnovat programy klubů v rámci Týdne nízkoprahových klubů, je duševní zdraví dětí a dospívajících a wellbeing na školách. Zaměříme se na sociální práci ve školách a mezioborovou spolupráci s cílem zlepšit školní a třídní klima, aby škola byla bezpečným místem pro všechny. Přijďte se sami podrobněji seznámit s fungováním nízkoprahového klubu i s vybranou částí současné práce dnešních sociálních pracovníků a pracovnic.

„V Berouně se v rámci Týdne nízkoprahových klubů bude konat akce „Týden v klubu NZDM 21“, přibližuje část programu Olga Kuchtová, vedoucí NZDM Beroun. A dodává: „Od pondělí do čtvrtka v době 12–18 h se každý den něco děje, akce jsou vhodné pro všechny děti a mládež od 6 do 26 let. Součástí jsou i aktivity zaměřené na duševní pohodu. V úterý 17. 9. pořádáme ‚Den otevřených dveří‘, to znamená, že otevřeme náš klub pro veřejnost. Lidé se můžou přijít podívat na prostory klubu a činnosti, které připravujeme pro naše klienty. Po celou dobu budou k dispozici pracovníci, kteří představí službu NZDM.

Na úterý jsme přichystali program:

- Malování pro duši

- Pracovní list: Můj ovladač

- Pracovní list: Hvězda spokojenosti

- Ve zdravém těle zdravý duch – sportovní aktivity

- Diskuze na téma: Duševní zdraví a zdraví, Zpátky ve škole, Jsem v pohodě?

Vstup i všechny aktivity jsou zdarma.