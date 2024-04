/FOTOGALERIE/ Máme za sebou měsíc březen, který je vždy vyhlášen jako měsíc čtenářů či měsíc knihy. Během tohoto měsíc proběhlo mnoho akcí, mnoho soutěží. Vyvrcholením tohoto měsíce byla Noc s Andersenem. Nejinak tomu bylo i v naší školní družině ZŠ Beroun - Závodí. I když v družině neproběhla Noc s Andersenem, nýbrž Andersenovo odpoledne.

Děti ze školní družiny ZŠ Beroun - Závodí se za svou práci dočkaly překvapivé odměny, plyšáků a knížek. | Foto: Květa Hrbáčková

Po čtrnácti dnech byla naše činnost v rámci měsíce čtenářů či měsíce knihy zhodnocena. Dětem od Veverušáků se dostalo vyhodnocení a k němu jsme obdrželi balíček. Velké překvapení, neboť jsme ani netušili, že by se to mohlo stát. A stalo se. V pátek 12. 4. děti z 2. oddělení obdržely balíček, který se musel hned otevřít. A co v něm na nás čekalo? Několik plyšáků pro radost a dvě krásné knihy. První od Václava Čtvrtka Cesty formana Šejtročka a druhá kniha Lovci klíčů – válka čarodějů od Erica Lupera.

Kniha Václava Čtvrtka, Cesty formana Šejtročka, kterou ilustroval Zdeněk Miler, nám hned zůstala v ruce a my jsme ji začali číst. Příběhy jsou známé i z televizního vysílání večerníčků. Forman Šejtroček prožívá na svých cestách řadu dobrodružství i se svými kamarády – vodníkem Česílkem, valachem Žemličkou, ale i dalšími. Až dočteme tuto knihu, vrhneme se na Lovce klíčů. Děkujeme za krásné knihy. Každý dáreček, každý balíček je pro nás závazkem, že musíme i nadále pokračovat v započatém díle. Vždyť „Bez práce, nejsou koláče“. To je přeci i jasné, kdo nic nedělá, nic nemá…