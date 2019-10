/FOTOGALERIE/ Letos se Noc sokoloven konala v Komárově již potřetí. Poprvé se tak stalo v roce 2015. Ten rok byl zasvěcen sokolské architektuře a díky tomu vznikl také nápad Noci sokoloven. Snahou organizátorů bylo informovat širokou veřejnost o tak výjimečném českém fenoménu, jakým sokolovny jsou.

Z Noci sokoloven v Komárově. | Foto: TJ Sokol Komárov

Stavěly se od 60. let 19. století do poloviny 20. století a je na nich vidět jak vývoj architektonických stylů, tak proměna způsobu života. Dalším cílem bylo otevřít sokolovny nečlenům a ukázat jim, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou případně i zapojit.