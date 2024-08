Kniha „Za tichem – Křivoklátsko“ vyšla v rámci edice originálních průvodců, jejichž cílem je představit regiony Česka osobitým pohledem literárních osobností. V knize „Za tichem – Křivoklátsko“ se společně s Romanem Hartlem vydáte na Čertovu skálu u Hracholusk, na bájný vrch Velíz, za kočičím šlechticem Moumou na zámek a do zámeckého parku ve Slabcích, k pomníku vraždy hajného Isidora Kolského u Novosedel, za zlatým keltským pokladem do Podmokel nebo do prezidentských Lán, kde vám autor bude vyprávět o slavných spisovatelích, hercích nebo sportovcích, kteří Lány navštívili v éře prezidenta T. G. Masaryka.

A čeká vás i putování po křivoklátských stopách spisovatele Svatopluka Čecha a jeho nešťastné sestry Mařenky. Jak už je u Romana Hartla zvykem, čtivě psaná kniha je plná pozoruhodných a překvapujících souvislostí, díky nimž spatříte i dobře známá místa v úplně novém světle.

close info Zdroj: se svolením Roman Hartl zoom_in Za tichem – Křivoklátsko

Knihu vydalo nakladatelství Motto a koupíte ji v každém dobrém knihkupectví. Pokud máte zájem o knihu s podpisem, přijďte si pro ni do rakovnického městského informačního centra, které najdete vedle nové prosklené budovy městské knihovny v sousedství gymnázia.

Křest knihy spojený s předčítáním ukázek a setkáním s autorem se uskuteční jako součást rakovnického posvícení v sobotu 31. srpna od 14 hodin v roubence Lechnýřovně, kterou najdete v ulici V Hradbách (vpravo od gymnázia).