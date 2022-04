Do letošního ročníku se přihlásilo 14 soutěžících - pět sólistů, dvě dua a sedm kapel - kteří usilovali o postup do finále celostátního kola Porty 2022 konané v Řevnicích. Na příjemné a pohodové atmosféře odpoledne měla značný podíl i moderátorka Míša Bernatová. Odborná porota zvolila vítězkou soutěže Janu Rychterovou z Prahy. První místo jí zároveň zajistilo postup do finále řevnické Porty. Druhé místo a šanci uspět v semifinále celorepublikového kola dostala skupina Naopak. Třetí se umístili Frýda & Company. V divácké soutěži opět nejvíce bodovala Jana Rychterová, druzí byli Frýda & Company z Plzně a 3. Naopak z Dobříše.