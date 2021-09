Děti se nejprve vydaly se svými vychovatelkami do Muzea berounské keramiky, kde právě probíhá výstava výtvarných prací dětí, dospělých i tvůrčích kolektivů na téma Svatá Ludmila. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěžní výrobky, i my jsme hlasovali o výrobek, který se nám líbil.Vítězové pak budou vyhlášeni v rámci Dnů evropského dědictví na Náměstí J. Barranda. A věřte, že se dalo na krásná díla dívat, a velmi těžko vybrat ty nejlepší.

Po prohlídce odcházíme do přilehlé malé zahrady, která patří k tomuto muzeu. Zasedneme na lavičku a pokračujeme dál. S sebou jsme si vzali malou knihu s názvem O Ludmile – Babičce svatého Václava a první české svaté od Kateřiny Šťastné. Je nejen pro babičky a jejich vnoučata. Je pro nás všechny. Nejprve si říkáme informace, které nám svatou Ludmilu přiblížili a pak jdeme na čtení. Vždyť číst se dá i v parku, a o to více, když je krásné sluneční počasí. Sv. Ludmila se narodila v roce 860. A právě tato kniha nás seznamuje s jejím životem s porovnáním na dnešní dobu. Kniha nám líčí její svatbu s knížetem Bořivojem, s jejich dětmi. Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí a vdávala se, když jí bylo 14 let. Dříve to bylo prostě jiné. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie. Snažila se ovlivnit i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. A jak to bylo dál, se jistě dovíme, až knihu dočteme. Dali jsme si slovo, že během září kniha bude přečtená. Tak uvidíme, jak život svaté Ludmily pokračoval dál. Krásně udělaná kniha nás tak okouzlila, že máme přečtenou její jednu čtvrtinu.

Kniha putovala z jednoho oddělení do druhého a všem se líbila. Takto jsme započali 1100. výročí sv. Ludmily v naší školní družině. Krom toho jsme vyměnili i jeden panel výstavy v Galerii Zastávka, kam jsme umístili obrázky sv. Ludmily, jež jsme stihli namalovat v závěru loňského školního roku.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí