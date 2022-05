Na prvním stanovišti nás čeká míchání a příprava lektvaru. Ale pozor, aby se nám to povedlo. Vždyť lektvar přináší zdraví, bohatství a úspěch. První úkol byl splněn, každý namíchal lektvar dle požadavku. Do účastnického lisu dostáváme razítko a můžeme postoupit dál.

V lochovické školce si děti užily zábavné čarodějnické odpoledne

Na druhém stanovišti jsou připraveny tři kotle. My se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina v daném prostoru hledá ingredienci pro vaření lektvaru štěstí. Musí si zapamatovat na kartičkách to, co je vyobrazeno a označeno čtyřlístkem. Ten přeci přináší štěstí. Druhá skupina dělá totéž, ale jejich lektvaru přináší lásku. Proto jsou i kartičky označené srdíčkem. Vždyť srdce znamená láska. Po projití se vracíme ve skupinách ke kotlům a naším úkolem je zjistit, co kam patří. To, co jsme si zapamatovali, nyní zúročíme. Správné odpovědi padají do kotle lásky a štěstí. Super. Další úkol splněn.

Na třetím stanovišti nás čeká překážková dráha. Protože čarodějnice létají na koštěti, tak i my zdoláváme překážkovou dráhu symbolem koštěte. Opět splněno, listy orazítkovány a my pokračujeme směle dál.

Na čtvrtém stanovišti se učíme kouzlit. Ale než si to vyzkoušíme, museli jsme se naučit kouzelné čarodějnické zaříkadlo. K tomu jsme použili cvičné dřevěné hůlky. Vše je připraveno a my mohli začít. Třikrát si řekneme zaříkadlo a postavu čaroděje jsme odrovnali. Super, povedlo! A my můžeme v klidu pokračovat.

Na pátém stanovišti se dostáváme k chaloupce na kuří nožce a naším úkolem je projít daný úsek na dřevěných chůdách. Ale pozor, cesta je zrádná, aby nedošlo k úrazu. Větším dětem to šlo, malé měly trochu obavy. Ale v závěru jsme úkol splnili opravdu všichni, ba i přes překážky jsme se na chůdách vydali. Opět razítka do listu a postupujeme dál.

Na šestém stanovišti ve trojicích či dvojicích skládáme puzzle. Není to jen tak obyčejné puzzle. Měli jsme zjistit, čím byla otrávena Sněhurka. A to nám řeklo složení obrázku. A co to bylo? No přeci jablka.

Poslední stanoviště za námi a my se čarodějnickou stezkou dostáváme do cíle. Zde na nás opět čeká ještě malý úkol, kterým bylo si zopakovat kouzelnické zaříkadlo. Ano, povedlo se! A tak za naši snahu dostáváme odměnu. Na krk čarodějnickou medaili, sladkou odměnu a balonek. A tak první čarodějnické radovánky jsme si dnes při pěkném počasí užili na Městské hoře, a dokonce jsme viděli i medvědy. Ti totiž byli také zvědaví, co se to tady děje. Vše splněno a my spokojení, docela i unavení odcházíme zpět do družiny. Loučíme se u perníkové chaloupky s vrchní čarodějnicí a zdejším personálem a hurá zpět! Děkujeme.

Autor: Květa Hrbáčková