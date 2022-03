Tradicí dětí naší školní družiny v rámci masopustního veselí je maškarní karneval. Ten probíhá tradičně v prostorách školy, většinou v tělocvičně. Na tuto akci se všechna oddělení vždy pečlivě připravují, seznamují se se zvyky a tradicemi masopustu. Tentokrát se asi nejvíce na karneval těšili naší nejmenší z 1. oddělení, kteří si již začali vyrábět karnevalové masky. Do činnosti ve výrobě masek dali všechny své síly.

Masopustní karneval

Začalo období masopustu, které zasáhlo i do činnosti naší družiny. Tradiční masopustní akce u nás neprobíhá venku, v ulicích našeho města, nýbrž jako maškarní karneval v tělocvičně školy. Po dvou letech jsme si ho užili opět všichni pohromadě v naší nové hale.

Je konec výuky, jdeme na oběd a poté rychle každý do své družiny, abychom se připravili na maškarní veselí v tělocvičně školy. Příprava na akci se dokáže docela dobře protáhnout. Je 13.30 hodin a jednotlivá oddělení schází do nové haly. Po příchodu do haly následuje promenáda masek za doprovodu kytary a zpěvu účastníků. Pak na úvod krátký taneček a již začínáme.

Nejprve představování masek po odděleních a při této příležitosti okamžité hlasování o nejlepších maskách z nich. Mezi tím však je připravena hudba na tanečky. Po vyhodnocení nejlepších masek se dostává ke slovu „taneční kroužek“ pod vedením Jany Novákové. Ty si pro nás připravili krátké vystoupení. To nás pak všechny ostatní naučili. Po tanci chvilinka odpočinku a jdeme dál. Nyní nás čeká i několik soutěží. Nejprve tanec dvojic s bonbonem mezi čelem. Kdo vydrží nejdéle, je vítěz. Bylo to opravdu zajímavé a boj byl vyrovnaný. Další soutěží byla soutěž družstev, složených dětmi kluci i děvčata od 1. – 5. třídy. Úkolem bylo projít určitou vzdálenost pomocí dvou čtvrtek, které posouváme vpřed a pak se vracíme zpět. Vystřídat se musí celé družstvo. Jako první byla v cíli 2. skupina. Soutěže jsou opět proloženy tancem a hudbou. V další téměř závěrečné soutěži probíhá podtancovávání pod napnutým provázkem. Důležité je, aby se při tom tanečníci nedotkli provázku. Kdo se dotkne, vypadává ze hry. Postupně se provázek snižuje až tanečníci podle rytmu podlézají. Opět se vyhodnocuje nejlepší. Odpoledne velmi rychle ubíhá. Ještě vyhlášení vítězných masek.

A jak to dopadlo?

1. oddělení – Šarlota Stýblová, Kuba Vostárek, Jakub Vokůrka, Lukáš Vlček, Emma Pavelková

2. oddělení – Kristýna Brabcová, Kašpar Ježek, Nikola Junková, Tereza Huňáčková, Marie Mejstříková, Eliška Jechová, Betka Bezrouková

3. oddělení – Eliška Dvořáková, Toník Svoboda, Zuzana Procházková, Vojta Kindl, Aleš Porubský, Viktorka Csiriková, Emil Balog, Magdalena Prošková

4. oddělení – Pavel Staněk, Nick Augusta, Sára Nekvindová, Adam Neliba, Vojta Orlt

Nejlepší tanečníci: Emma Pavelková, Nick Augusta, Emil Balog, Adam Neliba, Viktorka Csiriková, Bára Vokurková, David Šimon, Dan Rožánek, Honzík Kovářík, Maruška Mejstříková, Anička Burešová, Jirka Dudek, Felix Bratršovský, Kuba Vostárek, Eliška Dvořáková, Vojta Kindl

Vítězem taneční dvojice s bonbonem na čele se stal: Kuba Vostátek a Vojta Kindl

Všem vítězům dnešního odpoledne blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast. Tak skončil letošní maškarní karneval.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí

