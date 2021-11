Dnešní den začal po podzimních prázdninách ve školní družině trochu jinak. Děti si připomínají Halloween, v 1. oddělení si připravují masku netopýra pro zítřejší akci. Děti od Veverušáků z 2. oddělení začínají trochu odlišně. Nejprve si atmosféru Halloweena započali četbou halloweenské pohádky – Pohádka o dýni. Jde o příběh maminky Dýně a její dcery Dýničky, která dovršila určitého věku a odpoutává se od své rodiny. Jde do světa. Po dočtení pohádky jdou děti vytvářet svoji vlastní dýni. Díky Elišce a jejím rodičům, kteří darovali dětem velikánskou dýni, můžeme v oddělení vymýšlet. Nejprve musíme odříznout vrch se stopkou, abychom dýni mohli vydlabat. V práci se všichni střídáme a snažíme se, aby náš výtvor byl co nejkrásnější.

V další fázi se věnujeme ztvárnění obličeje naší dýničky – oči, nos a ústa. A když je hotovo, ze svého výtvoru máme nesmírnou radost. Alespoň týden si naši kamarádku užijeme. Je nám líto, že právě Eliška, která dýni zprostředkovala, nemohla být s námi. Pak jsme si udělali halloweenský průvod a prošli jsme se po celé škole. Zakotvili jsme v jídelně a rozhodli se, že naše dýně bude zdobit tento prostor a hlídat nás, jak dobře dlabeme. S dýní jsme se rozloučili a jdeme pokračovat v další činnosti. Ve skupinách bylo úkolem vytvořit verše ke svátku Halloweena. Docela se nám to i podařilo. V závěru bude malá ukázka. Halloweenské odpoledne v družině jsme si opravdu užili. Děkujeme Elišce a jejím rodičům za jejich vypěstovanou krásnou dýni, jež nám darovali.

Halloweenské verše

4. skupina - 2. oddělení – Veverušáků

Dlabeme dýničku,

pro naši babičku.

Dýnička Leontýnka,

je krásná jako kopretinka.

Dýníček Pepíček,

je krásný hošíček.

Naše krásná dýnička,

má velká očička.

2. skupina – 2. oddělení – Veverušáci

Dneska se den slaví,

dýně Dýnička na svět hledí.

Halloween se slaví,

všechny dýně na svět hledí.

Dýně, dýně, dýnička,

má pusu a očíčka.

Naše malá dýnička,

má však velká očíčka.

Naše malá dýnička,

jmenuje se Evička.

Veverušáci – kolektivní dílo

Dnes se velký svátek slaví,

Halloween k nám právě razí.

Symbolem jeho dýně je,

my, se na ni vrhneme.

Nejprve čepičku vytvoříme,

obličej k tomudotvoříme.

Mozeček ji vydlabeme,

svíčku uvnitř rozsvítíme.

Kdo to je, co to je,

dýnička nám děkuje.

Velkou radost z toho máme,

jídelnu s ní vyzdobíme.

Naše krásná dýnička,

má veselá očíčka.

Velkou pusu s úsměvem,

rozveselí celý den.

Halloween v muzeu

Po delší odmlce se děti naší školní družiny opět dostaly do Muzea Českého krasu, které se hemžilo přízraky, duchy a temnými stíny… Akci pro nás připravil Dům dětí a mládeže společně s Muzeem Českého krasu. A my, jsme si ji opravdu užili. Někdo se bál, někdo se bavil, ale bylo to opravdu super.

Po skončení vyučování a po obědě se postupně jednotlivá oddělení naší školní družiny vydávají na oslavu Halloweena, které se koná v Muzeu Českého krasu. Vždyť zdejší prostory jsou pro takovouto akci jedinečné, a ničím nenahraditelné. Přicházíme k muzeu a připomínáme si, co nás zde čeká a nemine a jak se hlavně chovat, aby nedošlo k nějakému problému. Vcházíme do muzea Halloweenské země hrůzy a zde nás srdečně vítá ředitelka DDM paní Petra Zavadilová. Navodila nám atmosféru pobytu v muzeu a my se už nemůžeme dočkat. Muzeum je vyzdobeno různými přízraky, duchy, temnými stíny a v celém prostoru je krásná halloweenská výzdoba. Každý z nás obdržel mapku trasy, kde se budeme pohybovat.

A tak Halloweenská země hrůzy nás srdečně vítá a my odcházíme na první stanoviště – Branou do světa hrůzy. Seznamujeme se s příběhem, který se odehrál, postavami Eduarda, Matyase a krásnou nevěstou. Ovšem, než se vydáme na další stanoviště, musí každý z nás projít bludištěm a nesmí se ho dotknout žádná ruka našich duchů a strašidel. Jinak se musíme vracet na start a začít znovu. Povedlo se! Všichni splnili na sto procent. A tak se loučíme s nevěstou a postupujeme dál. Na druhém stanovišti přicházíme ke kostlivcům a na hřbitov, kde je strašný nepořádek. Na zemi jsou poházené kosti, ale i kytičky. Naším úkolem je, než upustíme prostor hřbitova, ho důkladně uklidit. Posbírat pohozené kosti a kytičkami ozdobit zdejší hroby.

Po zvládnutí a splnění úkolu postupujeme schodištěm do patra muzea a zde na nás čekají duchové ze Země stínů. Nesčíslně mnoho se tu nachází duchů a my je musíme přiřadit k jejich stínům. Povedlo se, a tak můžeme pokračovat dál. Cesta nás vede přes dýňové minové pole, jež musíme přejít, aniž bychom šlápli na dýni. Když se to podaří, jdeme na další stanoviště. A je to tady. Dostáváme se na území čarodějnic a naším dalším úkolem je splnit překážkovou dráhu. Nejprve létáme na koštěti, ale část musíme proskákat po žebříku, prolézt otvorem, aniž bychom se dotkli otvoru. Pak opět slalom, prolézt branou a přeskočit překážku, abychom mohli pokračovat dál. I takto náročná čarodějnická dráha překážek je splněna.

My pokračujeme dál do Továrny na strašidla, která musíme zachránit. Každý si vytvoří jednoho krásného netopýra a odměnou mu bude to, že si jej může odnést domů. Ale pozor. Až nastane večer, netopýr bude chtít odlétnout. My mu musíme pomoci, otevřeme si doma okna, abychom mu umožnili odlet. Poslední úkol splněn a my se dostali do cíle. Vstupujeme do světa živých, kde nás za strašidelnou trasu Zemí hrůzy, která byla plná úkolů, čeká odměna. Všichni z nás byli odvážlivci, prošli strašidelnou trasu a získávají medaili za splnění úkolu a sladkou odměnu. Krásné odpoledne strávené v Muzeu Českého krasu i s našimi praktikanty z SPgŠ, kteří k nám dochází na praxi, jsme si to užili. Nyní nás již čeká cesta zpět do školy. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této skvělé akce podíleli, a těšíme se na další zajímavé akce.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí