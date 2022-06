Děti mohly v Nižboře potkat Obelixe, čarodějnici, vodníka nebo vílu Amálku

Sem na zahradní slavnosti si přišlo užít hezké odpoledne opravdu plno lidí a nejen dětí. Není se co divit, vždyť tato tradiční akce se kvůli pandemii nekonala dva roky. U stánků se daly koupit různé zajímavé výrobky, třeba žáků školy nebo ochutnat tradiční ukrajinské jídlo. To připravily maminky, jejichž děti navštěvují zdejší školu, po dobrotách se jen zaprášilo. Rozhodně se tyto ženy nedaly přehlédnout, od ostatních se lišily barevnými květy ve vlasech. Velká fronta byla také na palačinky, které přímo ve stánku pekly žákyně školy. A jak to tak bývá, hlavní bylo milé setkání s přáteli, dobré jídlo i pití, hezké letní počasí, prostě pohodový den.

Autor: Naďa Kolenská

