Zasílám několik obrázků focených z oken školní družiny Beroun - Závodí a několik fotografií z blízkého okolí školy - u Berounky a Beroun - Závodí. Zároveň si můžete prohlédnout také několik sněhuláků a zimní radovánky dětí ze školní družiny. Nevím, zda jde o sněhuláky nebo "bláťuláky", sníh nám do odpoledne trochu slezl a my tvořili z něco mála sněhových vloček.

Sněhuláci žáků školní družiny ze Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková

Zimní radovánky

Opravdová zima přišla tentokrát i do Berouna. Ve čtvrtek ráno, 14. 1., když jdeme do školy, vypadá to v Berouně a jeho okolí, jakoby k nám zavítala opravdová Paní Zima. Všechno krásně bílé a docela na první pohled i hodně sněhu. Budeme doufat, že nám sníh vydrží až do odpoledne. Alespoň chvíli, abychom si mohli užít bobování.