Od nahazování kroužků na kolíky přes minigolf, koutky pro malování až po trampolínu a několik gumových hradů a draků k dovádění. Překvapením byl dřevěný jakoby patrový autobus nahoře s vyhlídkovou plošinou, desítky sportovních kol i s přilbami k zapůjčení každému malému cyklistovi, loutkové divadélko, míče na fotbálek a dokonce krátká projížďka dětí v nablýskaném luxusním automobilu. Parkoviště se zaplnilo stánky s pestrým občerstvením a pro nadšence do automobilů i přehlídkou zajímavých modelů, s logem Auto Kubrt. Na břehu řeky se pod dohledem hasičů opékaly buřty rozdávané všem. I hasiči z Nižbora a Žloukovic se svými dvěma zásahovými vozidly přispěli dětem k dobré pohodě.

To hlavní nakonec: Ukrajinské děti se svými rodinami přijely z Prahy na pozvání organizátora této výjimečné humanitární akce, nižborského občana pana Davida Štafla. Ony i jejich maminky mohly po celé dva dny užívat všech atrakcí a všeho mlsání stále dokola zadarmo, kolikrát chtěly. S českými dětmi hladce splynuly, nebylo k poznání, kdo je Čech a kdo až z daleké válkou ničené Ukrajiny.

Pomůže jim i výtěžek z prodeje ve stáncích. Podle rčení „Kdo rychle dává, dvakrát dává“ pan Štafl, známější pod jménem David Kubrt, už pomohl hodně. Vzpomíná ne svoji pomoc takto: „Hned v prvních dnech války jsme jeli s plným obytným autem na ukrajinsko-slovenské hranice se vším nejpotřebnějším do balíčků uprchlíkům. Další naše devítimístné auto jsme zapůjčovali zdarma dobrovolníkům, kteří uprchlíky převáželi do České republiky. Dodnes můžete potkat naše auto na cestách na hranice."

Není to krásný důkaz solidarity s nešťastníky, kteří už možná přišli o domov? David Kubrt prozradil svůj cíl: "Chci tím veřejně projevit svůj nesouhlas s přepadením Ukrajiny, s následným utrpením tolika nevinných lidí, přiznat svůj soucit a vůli co nejúčinněji jim podle svých možností pomoci. Věřím, že tato akce bude inspirovat další a další hodné lidi, aby zorganizovali podobný den radosti pro ukrajinské děti a maminky tak jako tady v Nižboru." Není sám, kdo pomáhá. Snad v každém větším sídle v naší republice právě probíhají humanitární sbírky finanční a hlavně materiální, kterými každý občan může ukrajinským uprchlíkům pomoci. Zde v Nižboru rovněž. I zde žijí lidé se srdcem na správném místě, kteří do sbírek přispívají.

Autor: Jan Lukeš

