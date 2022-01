Je rozhodně prospěšné, že pro seniory pořádá například pravidelná setkání, pod výstižným názvem Na kávičku do Domečku, kde na účastníky v dopoledních hodinách čekají různé kreativní kurzy. Určeny jsou spíše pro seniorky, protože pánové nemají až tak velké nutkání se kurzů zúčastňovat.

Jedno z těchto setkání se uskutečnilo v pondělí 17. ledna v prostorách Domečku ve Starém zámku. Na zájemce čekala výroba kuličky z korálků na vlasci. K dispozici měly účastnice, kterých se sešlo devět, nejen pomocnici - lektorku, ale i kávu. Na tvoření vše potřebné, korálky, vlasec a také tištěný návod atd. Tento kurz vzešel z předvánočního setkání, tak zvaných „Tvořilek“, kdy se sešlo kolem deseti žen, které přinesly na setkání svou tvorbu. Vzájemně si ukázaly, co která tvoří ať již sama nebo třeba s vnoučaty, například háčkování, nebo zajímavou techniku vyšívání do papíru i drátkování, papírovou ruličkovou techniku a korálkování.

Právě to ženy natolik nadchlo, že si chtěly tuto techniku a kuličku z korálků vyzkoušet. Lektorkou kurzu byla velmi akční žena, paní Zdeňka Hoffmannová z Hořovic, která je nejen výtvarně zaměřená, ale také se věnuje práci s dětmi a gymnastice. Dokonce je již potřetí posluchačkou Virtuální university třetího věku, kterou také Domeček pořádá a to již čtvrtým rokem.

I když ne všem účastnicím kurzu se podařilo kuličku z korálků vytvořit, příjemné dopoledne strávené v milém kolektivu nemělo chybu.

Na co se můžeme v nejbližší době v Domečku těšit

Virtuální universita třetího věku

V lednu, a to ve čtvrtek 27 se bude konat slavnostní předávání osvědčení, všem, kteří se účastnili zimního semestru v loňském roce.

Beseda Bezpečnost na internetu

V pondělí 14. února čeká na zájemce při kávičce beseda s názvem Bezpečnost na internetu, kterou pořádají společně s Českým telekomunikačním úřadem. Zájemci se budou moci dozvědět, jak se bezpečně chovat na internetu, nebo o používání různých aplikací a podobně.

Na kávičku do Domečku

V jarních měsících se chystá na dalším kurzu výroba jarního věnce z papírových ruliček.

Autor: Naďa Kolenská

Oslavenec František Lorenc „zemřel“ přímo na jevišti