Podívejte se jak vypadá Siena v únoru, během COVID-19. Město ve střední části Toskánska už není přeplněné lidmi, ale také není úplně prázdné.

Projděte si společně s námi toskánské město zalité sluncem Sienu. | Foto: Vojta Gallo

Toskánské město Siena je pověstné mnoha věcmi. Například závody na koních, které se konají dvakrát do roka na hlavním historickém náměstí nebo tím, že se zde natáčela část filmu James Bond "Quantum of Solace". Jako všechny ostatní města v Itálii, bývá Siena plná turistů. Od začátku pandemie COVID-19, se to ovšem změnilo.