Tentokrát bylo cílem navštívit nejdříve polské lázeňské město Kudova Zdroj, kde jsou nejen lázně, ale kam jezdí lidé hlavně do místní tržnice nakupovat. Trasa po dálnici vedla přes známá města, tak se bylo i na co dívat, Hradec Králové, Jaroměř, také kolem přírodní nádrže Rozkoš a Babičina údolí do Náchoda, odkud je to už jen co by kamenem dohodil do Polska a jmenovaného města.