Obrazem: Děti ze Závodí i letos sčítaly ptáky. Zapojily se do Ptačí hodinky

V prvním oddělení si ještě vytvořily děti obrázek Tří králů. Starší děti se v další části Tříkrálového odpoledne daly do soutěží mezi skupinami. Nejprve proběhlo skládání puzzle z obrázků Tří králů – každá skupina skládala čtyři obrázky. Potom jsme měli za úkol pomoc pastýřovi najít jeho stádo oveček – bludiště. V další soutěži jsme měli najít, jaké dary Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli Ježíškovi. Šlo nám především o rychlost, ale i správnost. V poslední soutěži jsme kroužkovali písmena s určením pořadí, které se nachází ve jménech třech králů. Poslední soutěž byla prémiová, za tu bylo nejvíce bodů a šlo o složení veršů na dané téma Tři králové. Můžeme říci, že se nám to i podařilo a my v závěru mohli vyhlásit nejlepší skupiny.

Lyžníci v akci! Podívejte, jak si lidé užívali zasněžené hory v dobách minulých

A jak to dopadlo?

1. místo – 1. skupina

2. místo – 4. skupina

3. místo – 2. skupina

4. místo – 3. skupina

Ukázka našich veršů:

2. skupina Veverušáků

Tři králové do Betléma šli

Tři králové přichází k nám,

a dary s radostí přináší vám.

To jsou ti známí, mudrci z Východu,

přes Jeruzalém do Betléma došli,

a pak se do celého světa rozešli.

Kašpar, Melichar, Baltazar,

to jsou jména jejich.

Všichni je znají tím,

že roznášejí dary.

4.skupina Veverušáci

Kašpar, Melichar a Baltazar

My, mudrci z Východu,

přicházíme k vám,

a šťastný konec Vánoc,

my přejeme vám.

Přišli jsme z města Jeruzalém,

Ježíšek se narodil ve chlévě malém.

My, každý rok na dveře píšeme

a dary své vám neseme.

Proto my, Tři králové,

každý rok chodíme

a společně na vaše zvonky zvoníme.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí

Dolomity: Krásné skalní masivy, cyklistika, květiny a královna hor Marmolada