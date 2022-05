OBRAZEM: V Hořovicích byla zahájena výstava snímků z dílny místního fotoklubu

Čtenář reportér Čtenář

Vernisáž nových fotografií hořovického fotoklubu, které jsou tradičně umístěny v čekárně na vlakovém nádraží v Hořovicích, se konala ve čtvrtek 21. dubna za přítomnosti členů i příznivců fotoklubu a nepostradatelného místostarosty Hořovic Ondřeje Vaculíka. Ten tradičně výstavu zahajuje a svým osobitým humorem vítá účastníky. Byl to právě on, který se zasloužil o to, že čekárna na hořovickém vlakovém nádraží nebyla zrušena.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vernisáž výstavy na vlakovém nádraží v Hořovicích. | Foto: Naďa Kolenská