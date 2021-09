Hlavní ukázky začaly v 16hodin. Dobrovolní hasiči z Dobříše předvedli vyproštění osoby z osobního automobilu, které zůstalo po nehodě na boku a v něm zaklíněný řidič. Následovala tradiční ukázka místní jednotky SDH Liteň, která automobil hasila. Vysokotlakým proudem a pěnou. Tu ocenily po zásahu hlavně děti. Stejně tak velkou radost měly z duhových bublin. Bubliny si poté mohly děti samy vyzkoušet vyrábět.

Dostavilo se i dostatek techniky. Novější i té starší. Velký zájem byl i o vozidlo a vybavení Policie ČR. Zájem byl i o stánek s první pomocí, kde Šimon představil i naše nové AED (automatický elektronický defibrilátor), který hasiči převzali den před akcí. Nechybělo ani vystoupení mažoretek z TJ Spartak Hořovice a soutěž v hodu pivním sudem. Nejdál dohodil Petr Saneist ze Svinař a z žen Alena Hráchová z Litně. Oběma gratulujeme. V 19 hodin vystoupil opět Jakub a předvedl velkou sérii skoků a triků. Tatru jsme přeskočit nenechali, ale symbolicky nám Jakub přeskočil alespoň trabanta. I to přišlo hostům zábavné a vtipné.

Večer ještě hasiči předvedli hašení hořícího oleje. Nechyběla samozřejmě ani živá hudba. Kapela Pády nám hrála od 17 hodin a hrála až do pozdních nočních hodin. Letošní ročník navštívilo nejvíce lidí, co kdy na loučení přišlo. Nechyběla ani účast senátora pana Oberfalzera, zastupitele Jurajdy, který se opět aktivně zapojil, zástupci okolních a spřátelených sborů, včetně starosty a velitele liteňského okresu, pana Tomka a Pospíšila. Mile nás překvapila i zpětná vazba od návštěvníků akce, kteří akci velmi chválili. Jak osobní rozhovory, tak ve zprávách z facebooku.

Přišlo neskutečně mnoho Liteňských a někteří hosté k nám přijeli opravdu až z daleka, ale dle jejich slov se jim to 100% vyplatilo. Pomohlo k tomu jistě pěkné počasí, vstup a atrakce zdarma. Proto chceme poděkovat všem návštěvníkům za účast, všem, kdo akci podpořili a pomohli zorganizovat. Bez odvedené práce hasičů a vás všech by to rovněž nešlo. Děkuji.

Autor: Jiří Hrách, velitel SDH Liteň