Dne 11. ledna 2022 probíhá plánovaná praxe v našich odděleních školní družiny. Tentokrát u Veverušáků – 2. oddělení si praktikanti připravili pro děti „medvědí odpoledne“. Nejprve jsme si četli z knihy Václava Chaloupky Méďové – Půl roku s medvědími kluky. Pan Chaloupka nás zde v knize seznamuje s příhodami, které prožil se třemi medvíďaty během natáčení seriálu pro děti. Popisuje nám jejich krmení, růst, chování spojené s nezbednostmi, které tropili nejen u něj doma, ale i v přírodě, kterou poznávali. Po přečtení ukázky následovalo několik otázek k přečtené části a pak se jde soutěžit. Rozdělujeme se do skupin, a naším úkolem je v krátkém časovém úseku vymyslet medvědí pohádku a pak ji zdramatizovat. Po ukončení této části nás čekají dvě bludiště, kdy medvědi hledají nejprve cestu k medu a v druhém stojí dva medvědi proti sobě a musí se dostat do středu, kde se nachází též med. Potom již následuje kvízová soutěž s 15 otázkami. Další disciplínou bylo skládání puzzle, kdo bude rychlejší. Všechny úkoly jsme bodovali a poté vyhlásili vítěze. Kdo to byl? Vítězem se stala 2. skupina. Blahopřejeme! Na úplný závěr jsme si všichni zahráli medvědí hru, která měla velký úspěch. A tak naše praxe skončila, skončilo i medvědí odpoledne a my se budeme na medvědy těšit v tomto týdnu.

Beseda a kvíz o medvědech

Vždy jednou do roka se v každém oddělení naší družiny věnujeme našim večerníčkovým kamarádům, hrdinům z Městské hory. O něco více se jim věnovaly děti ze 4. oddělení naší družiny.

Během celého týdne si děti ve 4. oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Miroslavou Pacákovou připomínaly 22. narozeniny našich medvědů. Proběhla beseda a kvíz – „Co víme a nevíme o medvědu hnědém“. Medvědy jsme i malovali a k obrázkům psali i přání k narozeninám. Skládali jsme puzzle – medvědí stopy, zpívali píseň Kolíbavá s kytarou a krom toho vyráběli dort pro naše miláčky. Třeba jim bude chutnat. Nám by určitě přišel vhod. Tak hoši, šťastné a veselé oslavy vašich narozenin.

Přípravy

Ve všech odděleních naší družiny se připravujeme na důstojné oslavy našich medvědích kluků. Ve třech odděleních 2. – 4. se vyrábějí dorty, 1. oddělení vyrábí kytici zdravé výživy. Ve 3. a 4. oddělení děti připravovaly dort sice s korpusem, ale i s medem, džemem, piškoty, ale hlavně s ovocem. Nechyběla jablíčka ani hrozno. To všechno mají kluci rádi. Děti z 2. oddělení vytvořily taky dort, ale trochu jiný. Dort, který je s krémem a šlehačkou. Tu též kluci milují. Každý z přítomných přiložil ruku k dílu a narozeninové dorty jsou hotové. Nyní je uložit do chladu a zítra hurá na Městskou horu. Jestlipak na nás kluci budou zase čekat. To uvidíme. Po skončení výroby dortů musíme ještě doladit i medvědí píseň, kterou jim též zítra zazpíváme. Vše je hotovo, vše je připraveno a my se již můžeme těšit na zítřek, na šťastné setkání po roce u narozeninové oslavy.

Oslava

Medvědí kluci Kuba a Matěj z Městské hory slaví 13. ledna 2022 své 22. narozeniny. Toto letí, nedávno byla ještě miminka a dnes už jsou to chlapáci. Před pár lety dostávali občanský průkaz, o něco později byli již plnoletí. Ach, jó …

Dnešní oslava těchto narozenin byla trochu jiná než ty minulé. Trochu ji narušila pandemická situace, ale přesto byla. Této oslavy se zúčastnily i děti z 1. oddělení naší školní družiny, které pracují pod vedením paní vychovatelky Jany Novákové. Ty ještě, než odcházely na Městskou horu si přečetly krátký úryvek z knihy Václava Chaloupky – Méďové. Chvíli jsme si povídali i o panu Chaloupkovi, který se stal „maminkou“ našich malých chlupáčů a natočil pro nás děti Večerníček Méďové. A potom již jdeme rychle za Kubou a Matějem, abychom o něco nepřišli. Přicházíme do cíle, kluci se pohybují již ve výběhu a hlavním vchodem k nim přistupují jednotliví gratulanti. Nechybí mezi nimi ani pan Václav Chaloupek, který by si jistě jejich oslavu nenechal ujít. Společně s ním přichází i představitelé našeho města a další gratulanti. Naši oslavenci dostali od četných gratulantů a hostů hroznové víno, meloun a též si pochutnávali každý na svém dortu. Pan Chaloupek zavzpomínal na své prvopočátky s malými miminky a je velice rád, že i po těch letech ho naši miláčkové poznají. A to je co říci. Všichni přítomní přejí našim klukům Kubovi a Matějovi, aby byli dlouho a dlouho v pořádku a byli tu s námi v Berouně, co nejdéle. Vždyť patří k Berounu jako naši talismani.

Závěrem se děti sešly i s panem Chaloupkou, který se nejen s námi vyfotografoval, ale předal nám krásný „medvědí kalendář“ na rok 2022. My všichni mu za něj velmi děkujeme a věříme, že se za rok opět na Městské hoře sejdeme.

Dnešní den 14. ledna 2022 je vyvrcholením oslav 22. narozenin našich medvědích miláčků Kuby a Matěje z Městské hory. Vždy chodí naše školní družina v předstihu před oficiálními oslavami na Městskou horu za našimi chlupáči, letos z časových důvodů to však nevyšlo. Přesto přicházíme, ale s jednodenním zpožděním. Nevadí, alespoň jsme si to užili, jak se patří.

Po skončení školní výuky se děti z družiny připravují na odchod s cílem Městská hora – medvědárium. Ještě připravit vyrobené dorty, k tomu kytice se zdravou výživou a tašky od jednotlivých dárců pro naše chlupáče. Potom již odchod. Sice trochu chladněji, ale sluníčko nám svítí na cestu a je nám hned veselo. Přicházíme do cíle, ale co nevidíme. Medvědárium je prázdné, po chlupáčích ani vidu, ani slechu. Co bude? Připravíme se k předání darů pro večerníčkové hrdiny. Přichází paní ošetřovatelka a praví: „Děti, nevím, zda se mi podaří naše kluky vzbudit. Včera měli oslavu, dnes v poledne se najedli a šli spát. A spí a spí a spí.“ Chvíli přemýšlíme a pak nás napadá. My jim zazpíváme píseň o medvědech, oni to uslyší a třeba k nám přijdou. Vždyť vědí, že jsme tady ještě nebyli a jsou zvyklí na to, že každým rokem za nimi přicházíme, my děti, ze školní družiny. To by bylo, aby nás nechtěli vidět! Začínáme zpívat, přidáváme na intenzitě hlasu a najednou se kluci vykutálí jako dvě chlupaté koule ze svých ložnic. Během minuty jsou u nás, dívají se, prohlíží si nás. „Kluci, my Vám jdeme popřát k těm narozeninám, a přinášíme Vám dary. Tři dorty, kytici z ovoce a krásné přání. Chcete? Máte chuť? Tak pojďte.“

Odcházíme s paní ošetřovatelkou k hlavnímu vchodu. Předáváme jí jeden dort za druhým a koukáme, co bude. Kluci najednou začali polykat sliny. Paní ošetřovatelka z každého dortu vzala kousek, oběma klukům dala do tlamičky a my jen pozorujeme. Chutná jim to, asi jsme to udělali dobré. Dva dortíky s medem a ovocem, třetí dortík se šlehačkou. To bylo mlaskání. I my shodně s paní ošetřovatelkou jsme se shodli na tom, že jej nemohou sníst najednou. Musí jim zbýt ještě na zítra. A tak jim ještě zapíváme píseň a odcházíme odnést další dary a zbylé dorty, aby si je paní ošetřovatelka schovala. Kluci jdou podle plotu s námi. Koukají na nás, asi by si ještě dali, ale opravdu nemohou. Sledují nás, vypadá to, jako by měli radost z toho, že jsme na ně nezapomněli a že jsme za nimi přišli. Tak kluci, my se s vámi loučíme, přejeme hodně zdraví, a abyste s námi tady žili ještě hodně dlouho. Nesmíme zapomenout ani na Vojtu, který se na nás asi dívá shora. Chlupáči, mějte se a my zase půjdeme.

Loučíme se i s paní ošetřovatelkou a pomalu a jistě odcházíme zpět. Tak taková byla oslava medvědů s naší družinou. Obě strany si ji jistě velice užili. Máme na co vzpomínat a máme i další inspiraci pro naši činnost do školní družiny.

Autor: KVěta Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí