Očima chalupáře Přemysla Votavy: Lhotka je dobrá adresa

Lhotek jsou v Čechách stovky, přesto ta naše Lhotka u Berouna ač je asi ta nejmenší, ale určitě je nejhezčí. Ta vesnička uprostřed lesů schovaná, je tak malinká, že tam není hospůdka, ani obchod, ani kostel, natož škola, či obecní úřad. Však děti už v minulosti šlapaly do školy, jak v zimě, tak i v létě, ta cesta do Železné byla v zimě někdy hodně dlouhá. Z nedaleké rozhledny, vidíte až do Berouna, na Svatý Jan a přes Berounku na Zdejcinu.

Lhotka u Berouna. | Foto: Přemysl Votava