Už jste si někdy pohladili netopýra? Chcete se dozvědět více o životě těchto zajímavých živočichů? Vydejte se za nimi do berounského Muzea Českého krasu na akci Odpoledne s netopýry, která se tam koná v pátek 20. srpna 2021 od 14 do 17 hodin. Na programu je krátká přednášku o zajímavostech ze života netopýrů spojená s projekcí, ukázky živých netopýrů a dětská tvořivá netopýří dílnička. Součástí akce bude i netopýří poradna, kde budete moci získat informační a propagační materiály.

Ilustrační foto. | Foto: Michael Rund

Uvidíte živé ochočené netopýry, které si budete moci zblízka prohlédnout, pohladit či nakrmit. Dozvíte se mimo jiné co netopýři jí, kde žijí, co je ohrožuje či co dělat v případě, že narazíte na zraněného netopýra, nebo když ho objevíte ve své nemovitosti. Výrobky z dětské dílničky v podobě papírového netopýra si děti budou moci odnést domů.